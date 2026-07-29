후반기 첫 홈런에 3안타 3타점 폭발! '타자' 오타니는 부활했는데, '투수' 오타니는 "빌드업 처음부터 다시 해야"

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 29일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 시애틀 매리너스전에서 1회말 중월 솔로홈런을 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]월드시리즈 스리피트(3-peat)를 노리는 LA 다저스가 '완전체'의 전력에 가까워지고 있다.

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부상자 명단(IL)에 올라있던 주력 선수들이 속속 복귀 중이다. 29일(이하 한국시각)에는 시애틀 매리너스와의 홈 3연전을 앞두고 유틸리티 야수 키케 에르난데스(왼쪽 복사근)가 2개월간의 재활을 마치고 돌아왔다.

마무리 에드윈 디아즈(오른쪽 팔꿈치)는 30일 현역 로스터 등록 예정이고, 마이너리그 재활 등판을 소화 중인 블레이크 스넬(왼쪽 팔꿈치)은 다음 주 복귀할 것으로 보인다. 주전 포수 윌 스미스(목)는 본격적인 재활에 들어갔으며, 타일러 글래스나우(허리)도 불펜피칭을 마치고 마이너리그 재활 수순으로 넘어간다.

다음 달 중순이면 주력 선수들이 모두 합류하는데, 여전히 양 리그를 통틀어 승률 1위를 달리고 있는 다저스의 행보에 더욱 속도가 붙을 전망이다.

오타니 쇼헤이는 로테이션에 복귀할 경우 빌드업을 다시 해야 할 것으로 보인다. AFP연합뉴스

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그런데 다저스가 조심스러워 하는 전력의 필수 조각이 하나 있다. 바로 '투수' 오타니 쇼헤이다. 오타니는 지난 4일 샌디에이고 파드리스전을 끝으로 마운드에 오르지 못하고 있다. 왼쪽 무릎 부상 때문이다. 타격에는 영향을 미치지 않지만, 투구할 때는 내딛는 부위라 공을 힘있게 던지기 어렵다.

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무릎 이슈 때문에 오타니는 올스타전을 포기했고, 올스타 브레이크 동안 물을 빼는 시술도 받았다. 그러나 후반기 개막 후 여전히 그의 마운드 복귀 스케줄은 잡힌 것이 없다. 불펜피칭만 두 차례 실시했는데, 통증만 확인했을 뿐이다.

상황이 이렇게 되자 오타니는 선발투수로서 빌드업을 처음부터 다시 시작해야 할 가능성이 높아지고 있다.

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데이브 로버츠 감독은 이날 시애틀전을 앞두고 가진 현지 매체들과의 인터뷰에서 "오타니는 점점 그런 상태로 가고 있다. 그는 선발투수다. 따라서 3~5주 동안 로테이션에서 빠지게 되면 빌드업을 처음부터 다시 해야 한다"고 밝혔다.

블레이크 스넬은 30일(한국시각) 마이너리그 마지막 재활등판을 마치면 다음 주 다저스 로테이션에 합류할 예정이다. AP연합뉴스

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스넬은 30일 마지막 마이너리그 피칭을 마치면 다음 주 중반 쯤 빅리그 마운드에 오를 예정이다. 글래스나우는 같은 날 다저스타디움에서 타자들을 상대로 라이브피칭을 실시한다. 두 선수가 모두 돌아오는 8월 중순 이후가 되면 다저스는 기존 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 저스틴 로블레스키, 에밋 시언 등 6인 로테이션을 정상적으로 가동할 수 있다.

즉, 오타니는 글래스나우 복귀 전 선발투수로서 완전히 컨디션을 되찾을 때까지 로테이션에 합류해 작년 6월 팔꿈치 수술 후 돌아와 오프너로 몇 경기를 던졌던 방식을 되풀이할 수도 있다는 얘기다.

그런 가운데 다음 달 4일 트레이드 데드라인을 앞두고 다저스가 디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌을 영입할 것이라는 소문이 돌고 있지만, 실제 다저스는 별로 생각이 없는 것으로 알려졌다. 로버츠 감독도 "현재의 선발투수들을 지지한다"고 했다.

그는 "스넬이 빌드업을 잘하고 있기 때문에 우리 로테이션을 확신한다. 타일러도 신체적으로 좋은 상태를 되찾아 마이너 재활 등판을 곧 시작한다"며 "오타니의 경우 우리는 신중을 기하려고 한다. 세 투수는 남은 시즌 선발투수로 좋은 활약을 할 것이라는 느낌이 강하게 든다"고 밝혔다.

한편, 오타니는 이날 시애틀전서 리드오프로 출전해 시즌 23호 홈런을 포함, 4타수 3안타 3타점 1득점의 맹타를 휘두르며 타격에 대한 무릎 통증 우려를 완전히 불식시켰다. 1회말 시애틀 우완 선발 루이스 카스티요의 몸쪽 슬라이더를 통타해 가운데 담장을 훌쩍 넘겼다. 후반기 첫 홈런이다. 그러나 다저스는 6대7로 패했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com