'2년 연속 태업 의혹 → 가을역적' 악몽 같은 남자와 절친이라니…39세 빅리그 베테랑, 한국-LG의 첫인상 어땠나 [잠실포커스]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 카라스코 등 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

21일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. LG 에르난데스가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.21/

2023 KBO리그 LG트윈스와 SSG랜더스의 경기가 20일 SSG랜더스필드에서 열렸다. LG 플럿코가 6회말 2사 1루에서 전의산을 삼진으로 잡고 포효하고 있다. 인천=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2023.08.20/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "한국에서 야구했던 친구들이 KBO리그의 장점을 얘기해줬다. 특히 (애덤)플럿코와 엘리(에이저 에르난데스)에게 많은 이야기를 들었다."

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순간 현장에 묘한 침묵이 흘렀다. 두 선수 공히 LG 트윈스를 기분좋게 떠나진 못한 선수들이다. 특히 플럿코와 LG는 한층 더 이별이 아름답지 않았던 관계다.

28일 잠실구장. LG 선수단에 합류한 카를로스 카라스코와 취재진의 첫 만남이었다.

차분하면서도 여유로웠다. 전성기 다승왕까지 거머쥐었던 빅리거의 자존심은 내려놓고, 자신감을 드러내면서도 겸손한 태도로 일관했다. 취재진의 사진 요청에 기분좋게 응한 뒤 '다같이 한장 찍자'며 셀카를 촬영하는가 하면, 녹음 도중 떨어진 한 기자의 휴대폰을 직접 주워 다시 배치하는 자상함도 드러냈다.

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한국에 처음 온 외국인 선수에겐 '한국과 한국 야구에 대해 얼마나 알고 있나'라는 질문이 주어지기 마련. 한국과 KBO리그의 위상이 올라가고, 외국인 선수의 역사가 깊어지면서 과거에 비해 한국을 잘 아는 선수들이 늘고 있다. K팝의 팬임을 밝히며 해당 가수의 시구가 기대된다고 말하는 선수들도 있다.

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반면 카라스코는 커리어 최고점의 레벨이 다른 선수다. 메이저리그 통산 112승, 빅리그 17시즌에 빛나는 베테랑, 2017년 아메리칸리그 다승왕(18승)을 차지하며 월드시리즈에도 올랐던 그다. 코리 클루버-마이크 클레빈저-트레버 바우어와 함께 당시 '우승후보' 클리블랜드를 대표하는 투수였다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 캐치볼을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

한편으론 1987년생으로 올해 39세, 2000년 훌리오 프랑코(당시 삼성 라이온즈) 2002년 라벨로 만자니오(당시 LG)에 비견되는 역대 최고령급 외국인 선수이기도 하다. 최근 한국을 밟는 외국인 선수들의 나이는 20대 중후반까지 내려왔다. 그들과는 전성기 레벨도, 연차와 세대도 다른 투수다.

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카라스코는 'KBO리그 타자중에 아는 선수가 있나'라는 질문에 한참을 고민한 끝에 고개를 저었다. 간신히 두산 베어스의 새 외국인 선수 유니오 세베리노의 이름을 꺼내는데 그쳤다.

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최근까지 메이저리그 애틀랜타 브레이브스에서 활약했던 선수인 만큼, 한국 무대에는 큰 관심이 없었던 모양새. 대부분의 취재진 역시 카라스코의 한국행 소식을 접했을 때 떠올렸던 의문이다.

빅리그 누적 소득만 8513만 달러(약 1243억원)를 상회하는 그다. 이제 와서 LG가 제시한 36만 달러의 연봉이 고플 입장은 아니다. 적지 않은 나이를 감안하면 KBO리그에서 설령 회춘한 모습을 보여준다 한들, 빅리그 재진입에 큰 도움이 된다고 보기도 어렵다.

6일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 LG 트윈스의 경기. LG 에르난데스가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.06/

카라스코는 '대체 왜?'라는 말에 "KBO리그를 경험했던 친구들이 이 무대를 소개해줬다"면서 ""새로운 경험과 기회를 원했다. '내가 필요하다'는 LG의 어필도 인상적이었다"며 웃었다.

'친구'의 이름으로 거론된 선수가 바로 플럿코와 에르난데스였다. 그는 "플럿코와는 2015~2016년에 클리블랜드에서, 에르난데스는 올해 애틀랜타에서 함께 뛰었다"고 설명했다.

두 선수 모두 시즌중 퇴출로 LG를 떠났다. 그나마 에르난데스는 2024년 포스트시즌의 투혼으로 '엘동원'이란 찬사를 받았던 만큼, 떠날 때도 민심이 마냥 나쁘진 않았다.

반면 플럿코는 2시즌을 뛰고도 2년 연속 '태업' 의혹을 받은 끝에 최악의 이별을 했다. LG나 염경엽 감독 입장에선 떠올리기도 싫은 이름이다.

플럿코는 2022년 15승을 올리며 에이스급 활약을 펼쳤지만, 오른쪽 담증세로 빠진 이후 거듭 통증을 호소하며 일찌감치 1군 엔트리에서 말소, 정규시즌을 마감했다. 이후 35일만에 등판한 키움 히어로즈와의 플레이오프 2차전에서 2회를 채우지 못하고 1⅔이닝 6실점(4자책)으로 난타당한 뒤 교체됐다

25일 수원 케이티위즈파크에서 KBO리그 KT와 LG의 경기가 열렸다. 5회를 마치고 동료들 호수비에 감사하고 있는 플럿코. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.07.25/

포스트시즌 등판에 앞서 구단 측의 실전 피칭 요구를 거듭 거절했던 게 논란으로 커질 수밖에 없었다. 더구나 부진해도 5이닝은 버텨주던 투수가, 구단의 거듭된 등판 요청을 거절한 끝에 실전 테스트 없이 포스트시즌에 나섰다가 난타를 당한 점은 선수의 책임이 컸다. 결과적으로 플럿코의 '가을역적' 행보는 LG의 플레이오프 탈락, 그리고 류지현 전 감독의 경질을 부른 스노우볼이 됐다.

그래도 플럿코의 구위를 높게 평가한 LG는 재계약을 택했다. 플럿코는 2023년에도 전반기에만 11승, 평균자책점 2.21을 기록하며 기대감을 높였다. 하지만 후반기에는 허벅지 통증을 호소하며 등판을 거부한 끝에 4경기 등판에 그쳤다. 마지막 등판이 무려 8월 26일이었다. 당시 해설위원이던 류지현 감독은 플럿코에 대한 질문에 "팀을 위해 희생할줄 아는 켈리와는 정반대인 선수다. 워크에식이 없다"라고 비판하기도 했다.

플럿코는 "감독은 '인사권'을 갖고 있다. 남은 정규시즌 플럿코를 최소 2경기에 등판시킬 생각"이라는 염경엽 감독의 '최후통첩'에도 끝끝내 등판을 거부했다. 결국 염경엽 감독은 "아프다는 투수를 던지게 하진 않겠다"며 아예 플럿코를 미국으로 보낸 뒤 한국시리즈 우승을 이뤄냈다. 시즌초 부진에도 끝끝내 에이스의 면모를 되찾은, LG에 헌신했던 투수 케이시 켈리와는 대조적인 행보였다.

28일 서울 잠실구장 키움 히어로즈와 LG 트윈스 경기. 플럿코가 6이닝 무실점 투구를 마친 후 기뻐하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2022.8.28/

그러다보니 플럿코가 LG와 한국 야구에 대해 카라스코에게 어떻게 설명했는지 관심이 쏠릴 수밖에. 하지만 카라스코는 여전히 차분했다. 그는 "한국 야구팬들이 얼마나 열정적인지에 대한 이야기를 많이 들었다. 1회부터 9회까지 멈추지 않고 응원하는 모습이 좋은 추억으로 남았다고 하더라"며 미소지었다.

카라스코는 "서울이란 도시가 마음에 든다. 하지만 난 야구를 하기 위해 한국에 왔다"면서 확실하게 선을 긋는 한편 숨막히는 여름 날씨에 대해서도 "더위에 대처하는 나만의 노하우가 있다. 원래 야구는 추울 때 시작해 더운 날씨를 거쳐 선선할 때 끝나는 종목 아닌가"라며 웃었다.

또 "프로 선수로 23년을 뛰었다. 새로운 리그에 왔지만, 어린 선수들에게 노하우를 가르쳐주는 역할도 할 수 있을 것"이라면서도 "오늘 LG 선수단과 첫 인사를 했는데, 라커룸에서 동료들이 한명한명 내 자리로 인사하러 왔다. '존중'이 팀 문화에 스며있다는 생각을 했다. 열심히 해야한다는 생각을 되새겼다"고 강조했다.

카라스코는 합류 첫날부터 22개의 불펜투구를 소화하며 컨디션을 점검했다. 오는 8월 1일 잠실 두산 베어스전 선발등판이 예정돼있다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 불펜피칭을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com