'문정빈 4번 DH → 문보경 7번' 염갈량 승부수 던졌다…문문문 트리오 보직변경! LG, 키움전 2연승 정조준 [잠실라인업]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 문정빈이 1타점 적시타를 치고 환호하는 장면, 7회말 1사 1,2루 우강훈이 김건희를 병살로 처리해 이닝을 끝내며 환호하고 있다. 9회초 2사 2,3루. 서건창을 3루 땅볼로 잡아내며 경기를 끝낸 손주영이 기뻐하고 있다.잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 문정빈이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스가 타순에 변화를 줬다.

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LG는 29일 잠실구장에서 열리는 키움 히어로즈와의 주중시리즈 2차전을 앞두고 라인업을 발표했다.

이날 LG는 홍창기(우익수) 박해민(중견수) 오스틴(1루) 문정빈(지명타자) 문성주(좌익수) 오지환(유격수) 문보경(3루) 박동원(포수) 구본혁(2루) 라인업으로 경기에 임한다.

전체적인 포지션은 전날과 비슷하지만, 문정빈이 지명타자로, 오스틴이 1루로 자리를 맞바꿨다.

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또 꾸준히 4번타자로 뛰어온 문보경이 7번으로 내려가고, 그 자리를 문정빈이 채웠다. 최근 연패 등 후반기 LG의 부진 속 맹타를 휘두른 문정빈의 상승세, 반면 복귀 이후 2할에 못미치는 타율을 기록중인 문보경의 아쉬움을 인정한 모양새다.

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 문보경이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

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선발은 아시아쿼터 같지 않은 아시아쿼터, 라클란 웰스가 출격한다. 키움 선발은 올해 유일한 비FA 연장계약의 주인공 하영민이다. 하영민은 지난 13일 키움과 8년 80억원의 연장계약을 체결한 바 있다.

전날 경기에선 LG가 5대3으로 승리했다. 선발 톨허스트가 7이닝 3실점으로 역투했다. 3회초 선취점을 내줬지만, 4회말 박동원의 2타점 적시타가 터졌고, 5회말 문정빈의 솔로포가 이어졌다.

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7회초 키움 박찬혁의 투런포로 다시 3-3 동점을 이뤘지만, 7회말 문정빈의 결승타, 문성주의 쐐기타가 이어졌다.

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LG는 8회초 1사 만루 위기를 우강훈, 9회초 2사 2,3루 위기를 마무리 손주영이 잘 막고 승리를 완성했다. 후반기 2승째다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com