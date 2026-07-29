[속보] 충격 이물질 퇴장, 김기중 10G 출전 정지 철회됐다...KBO "조사, 소명 후 징계 결정"

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[스포츠조선 김용 기자] KBO가 김기중에 대한 징계를 철회하기로 결정했다.

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KBO는 29일 상무 소속 투수 김기중의 10경기 출전 정지 징계를 철회하기로 최종 결정했다.

김기중은 지난 25일 열린 고양 히어로즈와의 퓨처스 경기에서 마운드에 오르려다 심판에게 퇴장 조치를 당했다. 글러브의 이물질이 발견됐기 때문.

KBO는 올시즌부터 심판들이 투수들의 투구를 전후해 글러브와 모자, 손 검사를 시행하고 있다. 메이저리그에서는 2021년부터 심판들이 투구 전후 투수들의 글러브와 모자 등을 집중 검사해왔다. 끈적한 이물질을 몰래 숨겨, 공을 던질 때 손가락에 묻혀 회전력이 증가하게 하는 부정 투구를 막기 위해서였다. KBO리그도 올시즌을 앞두고 이 제도를 도입했다. 같은 날 공교롭게도 미네소타 트윈스 산하 트리플A에서 뛰는 고우석이 같은 이유로 퇴장을 당해 야구계에서 큰 이슈가 됐었다.

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하지만 다른 점이 있었다. 고우석은 바로 징계가 확정되지는 않았다. 전수 조사 후 추후 징계가 확정됐다. 하지만 김기중은 퇴장과 함께 10경기 출전 정지가 정해졌다. KBO가 정한 규칙이 그랬다.

사진출처=MLB 중계 화면 캡처

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문제는 김기중이 '고의성이 없었다'며 펄쩍 뛴 것. 김기중은 날씨가 너무 더워 글러브 접착 때 사용된 물질이 녹아 흘러나온 것이라고 해명했다. 현장에서는 부정을 저지른 선수에 대한 징계는 당연하지만, 소명 기회도 없이 바로 징계를 하는 건 너무 가혹하다는 의견이 나왔다.

이에 KBO는 내부 논의에 들어갔다. 일단 김기중 건을 조사한 결과, 김기중의 소명에 대한 정상 참작을 하기로 했다. 고의로 부정 물질을 바른 정황이 발견되지 않았다.

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때문에 김기중의 징계는 철회됐다.

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그리고 KBO는 앞으로도 비슷한 상황이 발생할 시, 그 경기에 대한 퇴장 조치는 유지하나 바로 징계를 하지 않고 상황에 대한 조사와 선수의 소명을 듣고 최종 징계를 내리기로 했다. 그리고 향후 유사 사례 발생을 방지하기 위해, 글러브 등 장비 관리 상태와 신체에 이물질이 묻어 있는지 여부를 선수가 사전에 스스로 점검할 것을 강조했다. 접착제 등 이물질이 의심되는 경우 경기 전 등 사전에 심판진에게 확인받을 수 있도록 각 구단에 공지했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com