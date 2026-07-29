'김백산 어게인인가' 최원태 5선발 통과하자 삼두근 미세손상 말소… 박진만 감독 "주자 나가니 흔들리더라"

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 최원태. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]5선발 경쟁을 이겨낸 최원태가 첫 등판에서 부상으로 1군에서 말소됐다.

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전날 대승에도 불구하고 삼성 라이온즈의 선발진 운용에 다시 한번 경고등이 켜졌다.

삼성 구단은 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 경기를 앞두고 "투수 최원태 선수가 최근 병원 검진 결과 우측 삼두근 원위부 미세 손상 소견을 받았다"며 "큰 부상은 아니지만 선수 보호 및 점검 차원에서 1군 엔트리에서 말소하고 휴식을 주기로 결정했다"고 발표했다.

28일 KIA전 3이닝 연속 삼자범퇴, 그러나 전격 교체된 속사정

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최원태는 전날(28일) KIA전에 선발 등판해 초반 경쾌한 투구를 선보였다. 1회말 타선이 13타자 타순순환으로 8득점을 지원해 준 가운데, 최원태는 1회부터 3회까지 단 28구만을 던지며 연속 삼자범퇴로 KIA 타선을 압도했다.

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그러나 4회부터 흐름이 이상하게 꼬이기 시작했다. 삼성 벤치는 큰 점수 차에도 불구하고 최원태의 투구 내용과 구위에 이상 조짐이 감지되자 빠른 교체 카드를 꺼냈다. 4⅓이닝 5안타 2탈삼진 5실점(4자책). 경기 후반 불펜진을 가동하며 12대5 승리를 지켜냈지만, 최원태의 당일 조기 강판 배경에는 투구 감각 불일치와 팔 통증에 대한 불안감이 작용한 측면도 있는 것으로 보인다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 최원태가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

박진만 감독의 냉정한 평가 "투볼 시작에 흔들려… 볼배합 문제 아니다"

29일 대구 KIA전을 앞두고 취재진과 만난 삼성 박진만 감독은 전날 최원태의 투구 내용에 대해 아쉬움을 감추지 못했다.

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박 감독은 "1회부터 3회까지는 아주 잘 던졌다. 그런데 중반쯤 접어들어 주자가 나가기 시작하니까 투수가 흔들리고, 볼카운트도 투볼(2B)에서 시작하는 경우가 많아졌다"며 "승리 투수 요건이나 점수 차를 떠나 내용적으로 좋지 않았다"고 평가했다.

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최원태와 함께 홈런을 친 포수 김도환을 장승현으로 교체했던 상황에 대해서도 설명했다. 박 감독은 "볼배합의 문제는 아니었다. 경기 흐름과 분위기가 넘어가고 있었기 때문에 경험이 많은 베테랑 포수가 마운드를 다독여주는 것이 낫다고 판단해 교체를 진행했다"고 덧붙였다. 안전하게 리드를 지키겠다는 한박자 빠른 대응이었다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

선발 안착하자마자 찾아온 '부상 악재'… 삼성 마운드 비상

최원태는 김백산과의 5선발 경쟁에서 승리하고 이번 등판을 가졌다. 하지만 바로 몸상태 이상으로 이탈하면서 삼성 마운드는 다시 한번 대체 5선발을 찾아야 하는 과제를 안게 됐다.

구단 측은 "다행히 대형 부상은 아니기 때문에 열흘간의 휴식과 치료를 거친 뒤 상태를 재점검할 예정"이라고 밝혔으나, 한창 순위 싸움이 치열한 시점에서 최원태의 일시 이탈은 삼성 선발진에 부담으로 작용할 수 있다. 다행히 삼성에는 김백산이란 준비된 선발 투수가 있다.

지난 22일 키움전 등판 후 말소된 김백산은 27일 퓨처스리그 KIA전에 등판 2이닝 동안 6안타 4실점 한 바 있다. 1군 2경기 성적은 1승1패, 평균자책점 2.70.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com