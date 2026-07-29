김경문 한화 감독, '수비 불안' 문현빈 격려 → "이전보다는 어제 조금 아쉽긴 했다" [대전 현장]

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 김경문 감독이 경기 전 상대팀 더그아웃에 인사하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 김경문 한화 이글스 감독이 문현빈 수비가 조금은 아쉬웠다고 솔직하게 말했다.

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김 감독은 29일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기를 앞두고 문현빈의 타구 판단에 대해 "잡아줬으면 했다"고 돌아봤다.

문현빈은 전날 경기서 주포지션 좌익수가 아닌 중견수로 선발 출전했다.

중견수 오재원이 부상으로 빠지고 외야수 한지윤의 타격감이 좋아 좌익수로 기용하면서 문현빈이 중견수를 맡게 된 것.

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하지만 2회초 수비 때 수비 불안을 노출했다. 롯데 나승엽과 노진혁의 타구가 연속해서 중견수 방면 깊이 날아갔다. 문현빈이 낙구 지점을 포착하지 못해 실점으로 연결됐다.

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김 감독은 "잡아줬으면 했는데 이전보다는 어제 조금 아쉽긴 했다"고 말했다.

문현빈은 올해 좌익수로 556⅔이닝, 중견수로 221이닝 수비를 소화했다.

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28일 경기에서 작은 실수가 있었지만 지금까지는 잘해줬다는 의미로 풀이된다.

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문현빈은 29일 다시 원래 자리인 좌익수로 나간다. 한지윤이 빠지고 이원석이 중견수로 배치됐다.

한지윤은 일단 합격점. 김 감독은 "잘 치고 수비 실책하는 것보다는 방망이 못 쳤어도 수비를 어느 정도 해줬기 때문에 또 나갈 수 있는 기회가 있을 것이다. 어려운 타구 잘 잡아냈다고 본다"고 칭찬했다.

복귀전 멀티히트를 때린 채은성도 기대를 모았다. 김 감독은 "채은성이 두 달 가까이 빠졌다가 왔는데 역시 베테랑 답게 잘해줬다. 앞으로 더 좋은 타구가 나올 것이라고 생각한다. 이제 수비 훈련도 병행할 계획이다. 완전히 컨디션이 올라와서 수비까지 나가면 더 좋아질 것"이라고 내다봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com