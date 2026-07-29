"아프다 하면 가슴이 철렁" 구자욱 조기 교체, 큰 점수 차 때문이 아니었다 "종아리, 선제 대응"

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 박진만 감독이 득점한 구자욱을 반기고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 '캡틴' 구자욱의 전날 조기 교체 배경은 단순한 점수 차 관리 차원이 아닌, 선수 보호를 위한 박진만 감독의 철저한 '선제 대응'이었다.

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29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 주중 클래식 시리즈 2차전을 앞두고 취재진과 만난 박진만 감독은 전날(28일) 구자욱의 교체 상황과 현재 몸 상태에 대해 설명했다.

자욱은 28일 KIA전에서 3회말 타석에 들어서 적시타를 터뜨린 직후, 대주자 김현준과 교체돼 경기에서 빠졌다. 당시 팀이 9-0 큰 점수 차로 앞서고 있었기에 주전 관리 차원의 교체로 보였으나, 실제로는 몸 상태 이상 감지에 따른 신속한 조치였다.

왼쪽 아킬레스건·종아리 뭉침… "계속 뛰면 문제 생길 수 있어 선제 교체"

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삼성 박진만 감독은 "구자욱이 왼쪽 종아리와 아킬레스건 부위 쪽이 다소 불편하다고 들었다"며 "그 상태로 경기를 계속 소화하면 자칫 더 큰 부상으로 이어질 수 있다는 판단이 들어 몸 관리 차원에서 조기에 대주자로 교체했다. 근육이 다소 타이트하게 뭉쳐있었던 상황"이라고 밝혔다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 구자욱이 안타를 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

빠른 판단과 응급 처치가 효과를 봤다. 박 감독은 "어제 경기 도중 빠지자마자 곧바로 집중 치료와 마사지를 통해 뭉친 근육을 풀어줬다"면서 "덕분에 상태가 많이 호전되어 오늘 정상적으로 선발 라인업에 이름을 올릴 수 있게 됐다"고 안도의 숨을 내쉬었다.

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'주요 선수가 아프다고 할 때마다 가슴이 철렁하지 않나'라는 질문에 박 감독은 껄껄 웃으며 속내를 숨기지 않았다.

그는 "누가 조금이라도 안 좋다고 하면 가슴이 철렁철렁한다. 그래서 조금이라도 안 좋다 싶으면 벤치에서 바로 빼줘야 한다. 어제 일찍 교체해 준 덕분에 오늘 곧바로 라인업에 들어올 수 있는 몸 상태가 만들어지지 않았나. 핵심 선수들은 시즌 끝까지 완주해야 하는 아주 중요한 자원들이다. 웬만하면 빠른 교체로 다음 날 경기에 영향이 없도록 컨디션을 조절해 주려고 한다"고 빠른 대응의 이유를 설명했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 김영웅이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

시즌 첫 선발전원안타 라인업, 김영웅은 빠졌다.

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우려를 씻어낸 구자욱은 이날 변함없이 3번 타자(좌익수)로 선발 출전해 삼성 타선의 중심을 잡는다. 전날 시즌 첫 선발전원안타를 친 라인업에서 김영웅과 포수 김도환만 빠졌다.

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김지찬 (중견수) 김성윤(우익수) 구자욱 (좌익수) 최형우 (지명타자) 르윈 디아즈 (1루수) 이재현 (유격수) 강민호(포수) 류지혁 (2루수) 전병우 (3루수)의 선발 라인업. 선발 투수는 무패투수 양창섭이다.

김영웅 결장에 대해 박진만 감독은 "아픈 건 아니다. 타격 페이스가 썩 좋지 않다. 이럴 때 한번 쉬어가는 것도 좋다"고 전병우로의 교체 이유를 설명했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com