다른 팀으로 가면 어떡하지? 스쿠벌 트레이드에 관한 LAD의 입장

태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]트레이드 시장 최대어 디트로이트 타이거스 좌완 에이스 태릭 스쿠벌에 관한 LA 다저스의 스탠스는 무엇일까.

Advertisement

일단 스쿠벌은 30일 오전 2시10분(이하 한국시각) 홈구장 코메리카파크에서 열리는 볼티모어 오리올스전에 선발등판한다. 트레이드 데드라인(8월 4일 오전 7시)을 앞두고 마지막 등판이다. 이후 계속해서 디트로이트 유니폼을 입고 마운드에 오를 지는 앞으로 5일 안에 결정된다. 현지 언론들과 팬들의 관심이 이날 볼티모어전에 쏠리는 이유다.

디트로이트 구단의 입장이 궁금하다. 그러나 스쿠벌 트레이드에 관해 디트로이트 관계자가 공개적으로 한 코멘트는 없다.

사실 디트로이트는 애매하다. 가을야구를 포기할 만한 성적도 아니고, 그렇다고 전력을 다해 경쟁할 수 있는 희망이 보이는 것도 아니다. MLB.com은 '타이거스는 트레이드 데드라인을 앞두고 그 어느 팀보다 곤란한 지경(trickiest spot)에 처했다'고 표현했다.

태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

Advertisement

28일 현재 51승57패로 AL 중부지구 4위, 와일드카드 7위에 처져 있는 디트로이트는 3년 연속 플레이오프에 나가길 바라지만, 현실은 녹록치 않다. AL 와일드카드 3위 클리블랜드 가디언스와의 승차가 3.5게임이다. 팬그래프스는 디트로이트의 플레이오프 확률을 30.2%로 제시하고 있다. 쉽지 않다는 얘기다. 지난 25일 42.4%까지 올랐던 이 수치는 이후 3연패에 빠지면서 뚝 떨어졌다.

Advertisement

만약 디트로이트가 스쿠벌을 팔기로 한다면 그만한 대가를 받으려 할 것이다. 즉시 전력감과 유망주를 합쳐 다수의 '알짜배기들'을 오퍼한 구단이 스쿠벌을 품에 안을 수 있다는 얘기다. 스캇 해리스 디트로이트 사장은 지난 겨울 "투수 육성을 해야 한다"고 밝힌 바 있다. 젊은 선발투수들이 대거 포함된 패키지라면 더욱 좋다.

제이콥 미저라우스키. Imagn Images연합뉴스

MLB.com은 스쿠벌 영입에 나설 수 있는 팀을 6개로 정리했다. 애틀랜타 브레이브스, 밀워키 브루어스, 시카고 컵스, 탬파베이 레이스, 뉴욕 양키스, 그리고 LA 다저스다. 이날 현재 승률 0.570 이상의 팀들을 망라(網羅)했다. 단순히 가을야구가 아닌 월드시리즈를 겨냥하고 있는 팀들이라고 보면 된다. 단기전 승부는 확실한 에이스를 몇 명이나 보유하고 있느냐의 싸움이다.

Advertisement

애틀랜타는 크리스 세일, 밀워키는 제이콥 미저라우스키, 컵스는 이마나가 쇼타, 탬파베이는 닉 마르티네스와 드류 라스무센, 양키스는 캠 슐리틀러와 게릿 콜, 다저스는 야마모토 요시노부와 저스틴 로블레스키가 각각 1선발 또는 1,2선발이다. 이들과 짝을 이룰 에이스로 스쿠벌을 데려온다면 플레이오프 경쟁력을 한층 강화할 수 있다.

야마모토 요시노부. AP연합뉴스

Advertisement

시선은 다저스에 모아진다. 원하는 선수를 찍으면 누구든 데려올 팀이기 때문이다. 시즌 내내 승률 1위를 거의 놓치지 않고 있는 다저스는 21세기 최초의 월드시리즈 3연패(3-peat)를 노리고 있다.

다저스의 약점 중 하나는 로테이션의 '건강'이다. 올해 별다른 이상 없이 로테이션을 꼬박꼬박 지킨 선발은 야마모토와 로블레스키 둘 뿐이다. 사시키 로키와 에밋 시언은 건강하다고 해도 불안 요소가 너무도 많다.

다음 달이면 블레이크 스넬과 타일러 글래스나우가 돌아온다. 이들의 몸 상태 역시 물음표라고 봐야 한다. '투수' 오타니 쇼헤이는 무릎이 좋지 않아 투구를 중단한 지 4주가 다 돼간다. 스쿠벌이 필요한 이유를 찾자면 이렇다.

하지만 다저스는 겉으로 스쿠벌과 관련한 입장을 내놓지 않고 있다. 오히려 데이브 로버츠 감독은 "지금의 선발투수들을 지지한다"고 했다.

그러나 마음만 먹는다면 스쿠벌에 가장 가까운 팀이 다저스다.

MLB.com은 '다저스에게 스쿠벌을 로테이션에 합류시키는 것과 그를 경쟁팀에 빼앗기지 않는 것 중 뭐가 더 중요할까? 어느 쪽이든 그를 영입하기로 결정한다면 그들의 오퍼를 다른 팀이 능가하기는 어렵다'며 '다저스는 즉시 전력감인 로블레스키 또는 시언을 오퍼할 수 있고, 톱100 유망주에 9명이나 들어 있다'고 했다.

만약 스쿠벌이 애틀랜타나 밀워키로 간다면 플레이오프에서 치명적인 악재가 되는 셈이니 데드라인까지 다저스를 유심히 지켜봐야 한다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com