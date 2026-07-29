홈런 치고 폭풍 9삼진 당한 타자가 있다...감독은 왜 '50억 몸값' 심우준 떠올렸나 [인천 현장]

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 6회초 1사 2루 심우준이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "심우준이 그랬다."

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SSG 랜더스 이숭용 감독은 내야수 안상현에 대한 기대가 크다. 연습 때 보면 타격으로 가진 자질이 좋고, 수비도 괜찮으며 발까지 빠르다. 어떤 지도자든 키워보고 싶은 욕심이 나는 유형의 선수.

하지만 실전에 가면 잠재력을 터뜨리지 못한다. 안상현은 최정의 수술 결정, 고명준 부상 이탈 이후 이 감독이 3루수로 고정해 출전시키고 있다. 25일 NC 다이노스전 첫 타석 결승 스리런 홈런을 쳤다.

문제는 그 다음. 세 타석 모두 삼진. 어떤 부분에서 '멘붕'이 왔는지 모르겠지만 이어진 26일 NC전 5타수 4삼진, 27일 두산 베어스전 3타수 2삼진을 당했다. 이 3경기에서 삼진 9개를 당한 것이다. 그럼에도 불구하고 안상현은 29일 두산전 9번-3루수로 선발 출전한다.

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이 감독은 두산전을 앞두고 "일요일 NC전 끝나고 타격 코치가 안상현을 붙들고 1시간 동안 연습을 했다. 정말 갖고 있는 게 좋은 선수인데, 집중력 차이라고 할까. 아픈 손가락이라고 해야 할까. 성장이 너무 더디다. 그렇다고 노력을 안 하는 것도 아니다"고 말했다.

11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 1루 SSG 안상현이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

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이 감독은 이어 "결국 볼배합을 연구해야 한다. 투수가 나한테 어떻게 승부할 거고, 어떻게 움직일지 깨닫지 못면 계속 공 보고 공 치기다. 그러면 자기 타이밍에 걸리는 투수만 칠 수 있다. 잘 치는 투수, 못 치는 투수가 구별되면 한계가 생긴다. 우리 팀에 유독 그런 선수들이 있다. 계속 연구해야 한다"고 강조했다. 안상현 뿐 아니라 전의산도 마찬가지라고.

이 감독은 "쓴스리도 하고, 당근도 주고 해봤다. 물론 3년 전 처음 안상현을 만났을 때와 비교하면 많이 변했다. 처음에는 뭐라고 하면 움츠러들었는데, 지금은 '보여드리겠다'고 당당히 얘기한다. 그래도 아쉬운 부분이 있다. 내가 KT 위즈 코치로 일할 때 심우준이 비슷한 느낌이었다. 심우준에게도 계속해서 볼배합을 연구하라고 했다. 그러더니 언젠가부터 '코치님, 이번에 들어가면 이 코스나 구종 노리겠습니다'라고 얘기하더라. 그걸 보고 성장하겠다고 느꼈었다. 그렇게 성장하는 것이다. 안상현도 그런 날이 올 거라 생각한다"고 밝혔다.

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심우준은 KT에서 공-수 모두 발전하더니 FA 자격을 얻고 총액 50억원의 조건에 한화 이글스로 이적해 화제가 됐었다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com