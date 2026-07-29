김범수 2군행, 김태군 복귀… 1승5패, KIA, 엔트리 변화로 마운드 부진 탈출 총력전

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김범수, 한준수가 대화를 나누고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]최근 6경기 1승 5패로 5위까지 추락하며 최대 위기에 봉착한 KIA 타이거즈가 1군 엔트리에 변화를 주며 전열을 재정비했다.

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'베테랑 안방마님' 김태군이 돌아왔고, 최근 부진했던 좌완 불펜 김범수가 퓨처스행 통보를 받았다.

KIA는 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 주중 3연전 두 번째 경기를 앞두고 엔트리 변동을 단행했다. 포수 주효상과 투수 김범수를 1군 엔트리에서 말소하고, 포수 김태군과 투수 홍민규를 1군에 전격 등록했다.

'베테랑 포수' 김태군의 복귀… 과부하 마운드 다독인다

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가장 눈에 띄는 변화는 단연 김태군의 1군 복귀다. 김태군은 7월 초 부상자명단에 오른 뒤 재정비 기간을 마치고 한달 여 만에 1군 엔트리에 등록됐다.

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KIA 마운드는 전날(28일) 외국인 에이스 아담 올러가 1이닝 8실점으로 무너지는 등 최근 흔들리고 있다. 경기 운영 능력과 리드에서 베테랑다운 노련함을 갖춘 김태군의 복귀는 흔들리는 KIA 마운드에 안정감을 가져다 줄 것으로 기대를 모은다. 김태군이 복귀함에 따라 백업 역할을 수행하던 주효상이 2군으로 내려갔다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 2루타를 날린 KIA 김태군. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

김범수, 제구 난조 끝 2군행… 홍민규에게 찾아온 기회

반면 좌완 투수 김범수는 퓨처스리그에서 구위 및 제구 재정비 시간을 가질 예정이다. 최근 등판에서 잦은 볼넷과 불안정한 제구로 경기 후반 1이닝을 깔끔하게 책임지지 못하는 아쉬운 모습을 보였고, 결국 벤치는 재충전과 조정이 필요하다는 판단을 내렸다.

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김범수를 대신해 1군에 콜업된 우완 투수 홍민규는 퓨처스리그에서 꾸준히 선방하며 구위와 제구 안정감을 입증해 왔다. 올러의 조기 강판으로 불펜 소모가 극에 달한 상황에서 중계진의 과부하를 덜어줄 역할을 맡을 전망이다.

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 홍민규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

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복귀한 김태군은 곧바로 선발 포수 겸 8번 타자로 출전해 대체 외국인 투수 시라카와 케이쇼와 호흡을 맞춘다. KIA는 박상준을 2번으로 올리고 카스트로를 4번에 배치하며 타순에 변화를 줬다. 공격적인 흐름이 필요한 경기라는 판단이다. 박재현 (좌익수) 박상준 (1루수) 김도영 (3루수) 카스트로 (지명타자) 나성범 (우익수) 김호령 (중견수) 하주석 (유격수) 김태군 (포수) 윤도현 (2루수)로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 시라카와 케이쇼다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com