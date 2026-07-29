LG 손주영은 공포특급? 블론 0인데 9이닝당 볼넷 '최다 1위'…"그만큼 어려운 시즌, 아직 성장중인 선수" [잠실포커스]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 9회초 LG 손주영이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "선발할 때도 볼넷이 많은 편이었는데…"

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깜짝 마무리 변신 후 26경기. 아직 블론은 없다. 하지만 은근 매경기 위태위태하다.

LG 트윈스 손주영 이야기다. 손주영은 28일 잠실 키움 히어로즈전에서 세이브를 추가, 올시즌 20개째 세이브를 올렸다. 김재윤(삼성 라이온즈·25개)에 이어 세이브 부문 2위, 박영현(KT 위즈·19개)을 제쳤다.

하지만 경기 내용은 '공포특급'이었다. 1사 후 박찬혁에게 볼넷을 내준 게 시작이었다. 대타 여동욱을 삼진으로 잡았지만, 권혁빈에게 3루수 키를 넘는 애매한 2루타를 허용했다. 2사 2,3루에서 마지막 타자 서건창을 3루 땅볼로 잡아내며 승리를 지켰지만, 이 타구도 처리하기 쉬운 공은 아니었다.

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경기 후 만난 손주영은 "난 마무리 체질은 아닌 것 같다. 컨디션 관리가 쉽지 않다"고 혀를 내두르면서도 "그래도 오늘 막으면서 자신감이 붙었다"고 돌아봤다.

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LG는 올시즌 세이브 38개로 10개 구단 중 단연 1위다. 2위 삼성(28개)과 10개나 차이 난다. 시즌초에 부상으로 빠진 유영찬이 11개로 아직 세이브 부문 톱10 안에 들어있고, 손주영은 5월 중순부터 마무리로 발탁됐는데 벌써 20개를 올렸다.

홀드(67개)도 2위 KIA 타이거즈(58개)와 9개 차이로 1위다. 승수 대비 홀드와 세이브 수가 단연 많다.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 9회초 1사 1,2루 손주영 박동원 배터리가 힐리어드에 1타점 적시타를 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

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29일 잠실에서 만난 염경엽 LG 감독은 이에 대해 "그만큼 올시즌 매경기 어렵게 치르고 있다는 걸 증명하는 거다. 힘든 시합을 하고 있다는 것"이라며 씁쓸하게 웃었다.

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이어 손주영의 경기운영에 대해서는 "원래 선발을 할 때도 볼넷이 많은 선수이긴 하다. 사실 지금 마무리를 하기엔 볼넷이 너무 많다. 항상 볼넷으로 주자를 깔아주는 게 문제"라며 아쉬워했다.

올시즌 손주영의 9이닝당 볼넷 개수는 6.28개. 각 구단 마무리투수들 중 단연 독보적이다. 전임 유영찬(4.50)을 비롯해 세이브 1위 삼성 김재윤(4.03) 3위 KT 박영현(4.43) 4위 두산 이영하(4.71) 5위 롯데 최준용(4.29) 등은 모두 5개 미만이다. KIA 성영탁은 무려 2.79개다.

올해 막판 역전패 악몽에 시달린 SSG 랜더스 조병현(5.84개)만이 손주영과 비슷하다. LG 입장에선 불안감이 커질 수밖에 없는 노릇.

1일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 손주영이 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.01/

결국 선발이든 마무리든 손주영 입장에선 볼넷을 줄이는게 제1과제다. 구위가 좋다보니 안타는 잘 맞지 않는데, 볼넷으로 위기를 자초하곤 한다. '어쩌라고 막았잖아'는 언젠가는 사달이 난다. 그게 만약 가을야구, 한국시리즈 가장 중요한 시점에 터지면 팀에겐 재앙이 된다.

염경엽 감독은 "교정하기 위해 열심히 노력중이다. 주영이도 완전히 성장한 선수라기보단 성장 과정에 있는 선수"라며 "마무리 첫 해니까, 많이 힘들 것"이라며 안타까워했다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com