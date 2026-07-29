한화 강백호, 정상 훈련 시작! → 그런데 복귀 일정 안 나왔다.. 왜? [대전 현장]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 강백호가 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 6회말 강백호가 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 9회초 2사 한화 강백호가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 중심타자 강백호가 옆구리를 다친 뒤 훈련에 복귀했다. 하지만 1군 복귀 시점은 아직 불투명하다.

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강백호는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기에 앞서 타격 훈련에 참가했다.

한화 관계자에 따르면 재활이 아니라 1군 선수들과 똑같은 훈련을 그대로 소화했다.

강백호는 지난 20일 부상자 명단에 올랐다.

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강백호는 19일 대전 키움전 안타를 치고 1루로 뛰어가다가 옆구리 통증을 느꼈다. 강백호는 즉시 대주자 정은원으로 교체됐다.

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검진 결과 근육을 다쳤다. 왼쪽 외복사근 손상 소견이었다.

강타자일수록 방망이를 휘두를 때 몸통을 강하게 회전해서 힘을 싣는다. 옆구리는 최근 햄스트링과 함께 부상 부위 단골 손님이다.

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훈련 복귀는 일단 희소식이다. 우려했던 것보다는 회복세가 빠른 모양이다.

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옆구리는 매우 민감한 부위다. 일상 생활에서도 늘 조금씩 사용되는 근육이라서 절대 안정을 취하기가 쉽지 않다. 꽤 긴 시간 이탈을 각오해야 한다.

하지만 열흘도 되지 않아 방망이를 다시 잡았다. 조만간 1군에 돌아올 수 있다는 희망이 밝혀졌다.

.보통 정상 훈련이 시작되면 경기가 가능한 몸을 만들고 퓨처스리그에 출전해 실전 감각을 회복하는 과정을 거친다. 서두르면 1~2경기만 뛰고 바로 1군에 부르기도 한다.

이로 미루어 계산하면 강백호는 앞으로 10일 안에 돌아올 수 있지 않을까 기대된다.

다만 구체적인 복귀 계획은 오리무중이다.

조급하게 투입했다가 부상이 재발하면 최악의 시나리오다. 완전히 나았는지 확인하는 과정을 신중하게 거칠 필요가 있다. 훈련 뒤에 몸 상태에 이상이 없는지도 면밀하게 검토해야 한다.

이후에 재검사를 거쳐 완치 소견이 나오면 그때 복귀 청사진이 나올 것으로 보인다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com