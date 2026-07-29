'전격 철회' 이물질 퇴장 10G 출전 정지 억울함 풀린 김기중…고우석에게도 KBO와 같은 기적 올까

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 김기중이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.11/

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[스포츠조선 김민경 기자] 최근 고우석(미네소타 트윈스)이 부정 투구 의혹에 억울함을 호소하고 있는 가운데 국내에서 고우석의 주장을 뒷받침할 만한 사례가 나왔다.

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KBO는 29일 상무 소속 투수 김기중의 10경기 출전 정지 징계를 철회하기로 최종 결정했다.

김기중은 지난 25일 고양 히어로즈와 퓨처스리그 경기에 등판하려다가 심판에게 퇴장 조치를 당했다. 글러브 검사 과정에서 이물질이 발견됐기 때문.

KBO는 징계 철회 결정과 관련해 "이번 퇴장 사례와 관련하여 해당 선수의 글러브를 직접 회수해 확인한 결과, 폭염으로 인해 글러브 내부 접착제가 녹아 끈 구멍 사이로 흘러나온 것으로 확인했다. 현장 심판진의 의견과 글러브 조사를 통해 해당 물질이 글러브 제조 과정에서 사용된 접착제인 것으로 확인되어 퇴장 조치 외 추가 출장정지 제재를 부과하지 않는 것으로 최종 결정했다"고 설명했다.

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고우석과 매우 유사한 사례다. 미네소타 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 소속인 고우석은 지난 25일(이하 한국시각) 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)전에 등판하려다 심판의 글러브 검사를 통과하지 못했다.

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해당 경기 3루심을 맡았던 조 매카시 심판은 고우석의 글러브를 확인하는 과정에서 글러브 안쪽에 이물질이 있다고 판단, 심판진을 모아 토론을 이어 갔다. 3분 이상 이어진 긴 토론 끝에 매카시 심판은 고우석의 퇴장을 선언했다. 문제의 글러브는 추가 조사를 위해 메이저리그 사무국(MLB)으로 보내졌고, 27일 10경기 출전 정지 징계가 최종 확정됐다. 징계는 26일자로 소급 적용된다.

고우석은 징계 확정 후 자신의 SNS에 결백을 주장했다.

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고우석은 "문제로 제기된 글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것이다. 어제(25일) 사용했던 글러브는 WBC부터 지금까지 매 경기 사용했던 글러브고, 경기를 진행하며 단 한번도 문제 제기를 받은 적도 없다. 또한 그것이 내 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신한다. 이물질이라 주장되었던 부분은 손톱으로 가죽을 아주 강하게 긁어내야 겨우 떨어질 정도로 굳어 있어서 제거할 수도 제거할 이유도 없는 부분이었다"고 해명했다.

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 3회초 1사 1루에서 강판되는 김기중이 아쉬워하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.31/

고우석의 글러브를 확인하는 조 매카시 심판(오른쪽). 사진=MiLB 중계 화면 캡처

고우석은 또 "나는 투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한번도 없다. 이 점은 분명하게, 그리고 자신 있게 말씀드릴 수 있다. 나는 내 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정"이라고 예고했다.

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국내 선수들은 고우석의 결백을 믿는 분위기다. 김기중과 같은 문제가 충분히 발생할 수 있다는 것. 게다가 고우석은 이미 지난 2년 반 동안 마이너리그에서 고생을 다 했고, 이달 초 디트로이트 타이거스에서 미네소타로 현금 트레이드되면서 겨우 메이저리그 데뷔에 성공했다. 단 4경기 만에 다시 트리플A행을 통보받은 상황에서 굳이 이물질의 힘을 빌릴 이유가 없기도 했다.

하지만 고우석의 결백이 밝혀질 것이라 기대하는 시선은 거의 없다. 메이저리그 사무국이 이물질 사용과 관련해서는 징계를 번복한 적이 없기 때문. 메이저리그에서는 모두 8차례 징계 사례가 있었다. 징계를 받았던 맥스 슈어저(토론토 블루제이스)와 에드윈 디아스(LA 다저스) 등 스타급 투수들이 결백을 주장하며 항소했으나 선수의 편을 들어준 적은 없었다.

미국 미네소타 지역매체 '트윈스데일리'는 '미네소타 불펜은 시즌 내내 기복을 보였기에 고우석이 징계를 마치면 빅리그 재진입 기회를 얻을 현실적인 길이 여전히 열려 있다. 하지만 그 도전은 이전보다 훨씬 험난해졌다. 빅리그 로스터 경계선에 있는 선수들에게는 실수할 수 있는 여지가 거의 없고, 불법 이물질과 관련된 출전 정지는 고우석이 앞으로 실력으로 증명해야 할 의문점들을 남겼다. 미네소타는 고우석이 또 하나의 재기 성공 사례가 되길 바랐지만, 우선 구단의 신뢰부터 다시 얻어야 한다'고 했다. 고우석의 주장을 믿지 않는 눈치다.

KBO는 "향후 유사 사례 발생을 방지하기 위해, 글러브 등 장비 관리 상태와 신체에 이물질이 묻어 있는지 여부를 선수가 사전에 스스로 점검하도록 하고, 접착제 등 이물질이 의심되는 경우 경기 전 등 사전에 심판진에게 확인받을 수 있도록 각 구단에 공지했다"고 했다.

MLB도 KBO와 같은 유연한 대처가 필요한 시점인 듯하다. 아니면 고우석처럼 억울한 사례가 계속 나올 수밖에 없다. 고우석의 항소 관련 소식은 잠잠한 가운데 미국에서도 징계가 철회되는 기적이 일어날 수 있을까.

퇴장 조치에 황당해하는 고우석. 사진=MiLB 중계 화면 캡처

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com