'라팍-한준수' 꽃감독은 9-9 동점을 꿈꿨다…김태군 조기 콜업의 이유

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회초 2사 만루 KIA 한준수 뜬공 타구를 삼성 포수 장승현이 처리하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]에이스의 1회 붕괴. 0-9로 패색이 짙었던 경기였지만, 벤치는 포기하지 않았다.

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야금야금 따라간 뒤 홈런이 잘 터지는 라이온즈파크에서 딱 한방으로 9-9 동점을 꿈꿨다.

KIA 타이거즈 이범호 감독이 29일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 맞대결을 앞두고 전날 5회 한준수 타석을 복기하며 아쉬움을 나타냈다.

KIA는 이날 엔트리 조정을 단행해 포수 주효상과 투수 김범수를 1군 엔트리에서 말소하고, 포수 김태군과 투수 홍민규를 등록했다.

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이유 있는 김태군의 조기복귀. 전날 한준수 5회 타석과 밀접한 연관성이 있었다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 포수 한준수가 파울 타구에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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"준수가 이전 컨디션이었다면…" 9-9 동점 꿈꿨던 5회 빅찬스

이범호 감독의 아쉬움은 전날(28일) 경기 5회초 찬스로 향해 있었다.

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KIA는 1회에만 선발 올러가 8실점 했지만, 4회 카스트로의 투런 홈런을 시작으로 차근차근 따라가 5회초 5-9까지 추격했다.

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이어진 2사 만루. 타석에는 한준수가 들어섰다. 홈런 한방이면 극적인 9-9 동점이 가능해진 승부처. 불길함을 느낀 삼성 벤치가 배찬승을 내리고 우완 이승현을 올렸다.

이범호 감독은 "어제 한준수가 요즘 컨디션이 조금 안 좋아서 그렇지, 준수가 이전 컨디션이었으면 '딱 한 방 나와서 9-9 돼라' 하고 머릿속으로 열심히 생각하고 있었다"며 아쉬운 마음을 털어놓았다.

하지만 한준수는 상대 구원 투수 이승현을 상대로 포수 파울플라이로 물러나며 기회가 무산됐다. 이 감독은 "준수가 체력적으로 조금 힘들어 보인다. 수비는 괜찮은데, 타석에서 공이 안 보인다고 하더라. 오늘 들어온 (김)태군이가 나가는 데 힘을 좀 보태줬으면 한다"고 전했다. 이날 콜업된 김태군이 한준수 대신 선발 라인업에 배치됐다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 김태군이 수비를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

0.322→0.103, 김태군 조기 콜업 결심의 계기

전날 김태군의 조기 콜업 가능성에 대해 "문제없다는 보고를 받았고, 며칠 안에 부를지 상황을 보고 고민하겠다"고 밝혔던 이범호 감독은 한준수의 체력 부하를 눈으로 확인하자 빠르게 결단을 내렸다.

후반기 페이스가 뚝 떨어진 한준수의 상태에 대해서는 체력 부담을 가장 큰 원인으로 꼽았다.이 감독은 "아무래도 체력이 차지하는 영향이 크다"며 "본인도 수비할 때는 전혀 힘들지 않은데, 타석에 들어서면 공이 잘 안 보인다고 하더라. 그것 말고는 체력적인 문제 외엔 달리 설명할 부분이 없다"고 말했다. 이어 "체력적으로 힘들다 보면 타격 타이밍이 어긋나고 방망이가 제대로 안 도는 경향이 있다. '본인이 치는 포인트 보다 앞으로 가져가야겠다' 생각하다 보면 슬럼프가 오게 된다"고 분석했다.

이 감독은 올스타전에서 맹활약했던 한준수를 떠올리며 "올스타전 때 너무 잘 치길래 내심 '(타격페이스) 끌어 내려라, 내려라' 속으로 외쳤다. 정작 시즌에 들어와서 못 치니까 걱정이 되더라"며 웃어 보였다.

전반기 74경기에서 0.322의 타율에 6홈런, 26타점을 기록한 한준수는 후반기 11경기에서 0.103의 타율에 1홈런, 5타점에 그치고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com