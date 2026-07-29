김태형 감독 자조.. "박세웅 상태? 안 좋지" [대전 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] "상태가 안 좋지."

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김태형 롯데 자이언츠 감독이 투수 박세웅을 걱정하면서도 유쾌한 농담을 덧붙였다.

김 감독은 29일 대전 한화전에 앞서 박세웅 몸 상태를 묻는 취재진을 향해 "상태가 안 좋다"며 웃었다.

질문 의도는 건강하느냐는 뜻이었다. 박세웅은 전날 선발 등판, 2⅔이닝 2실점 조기 교체됐다. 3회말 2사 후 문현빈의 강습 타구에 왼쪽 무릎 밑을 강타 당했다. 거기에 제구 난조까지 겹치면서 2실점. 3회를 버티지 못했다. 단순 타박상이었지만 다음 날 멍이 크게 드는 경우도 있다.

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하지만 김 감독은 '경기력 상태'가 안 좋다는 의미로 돌려서 대답했다. 박세웅은 한화 중심타선을 상대로 볼넷을 연거푸 허용해 스스로 무너졌다.

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김 감독은 "스트라이크를 던지고 볼을 던져야 속는다. (박)세웅이는 스트라이크를 던질 줄 아는 선수다. 그런데 자기가 먼저 도망을 간다. 팔 나가는 걸 보면 벌써 이렇게 빠져 있다"고 아쉬워했다.

제구력이 부족해서 스트라이크존에 못 넣은게 아니라 너무 신중하게 투구하려다 보니 존 밖으로 벗어난다는 뜻으로 풀이된다.

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김 감독은 "타구에 맞아서 제구력이 흔들렸다고 보기는 어렵다. 처음 던질 때부터 도망을 간다. 슬라이더도 패스트볼도 다 바깥쪽으로 빠진다"고 꼬집었다.

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박세웅은 올해 18경기 2승 7패 평균자책점 4.92를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com