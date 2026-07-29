"박준순, 이렇게 가면 두산 간판이 되겠지요" 그런데 '슈퍼스타' 되려면 공격이 전부가 아니다 [인천 현장]

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 10회초 두산 박준순이 SSG 문승원을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 박준순. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "올해 야구 좀 한다고, 시즌 후 관리 이런 건 아닌 것 같다."

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두산 베어스 박준순은 올해 어떤 성적을 내더라도, 일단 마무리 훈련에 가서 수비 연습은 해야할 것 같다.

박준순은 두산이 올시즌 발굴한 최고의 히트상품이다. 고졸 2년차 선수가 타격에서 완전히 기량을 만개시키며 팀 3번타자로 자리매김했다.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에서도 결정적 활약을 했다. 1-1이던 연장 10회초 역전 결승 솔로포를 때려내며 히어로가 됐다. 이 경기까지 63경기 타율 3할4푼 14홈런 45타점 맹활약이다. 팀 내 홈런 1위. 허벅지 부상으로 오래 쉬어 규정 타석에 진입을 못 해 그렇지, 타율은 비교 불가다.

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사실 덕수고 시절부터 타격 자질은 '초고교급'이라는 평가를 받았었다. 두산도 거기에 꽂혀 신인드래프트 1라운드에서 투수가 아닌 박준순을 지명했다. 29일 SSG전을 앞두고 만난 김원형 감독은 "공격적이다. 3구 안에 치려고 한다. 물론 집중 견제를 받을 때 안 좋은 공을 얼마나 참느냐의 싸움이 되겠지만, 뭐가 됐뜬 3구 안에 결과를 내려는 적극성을 좋게 본다. 어려서 그런지 두려움도 없고, 스윙 매커니즘도 좋고 그런 것들이 지금 잘 하는 원동력인 것 같다"고 했다. 실제 박준순은 SSG전 결승포도 문승원의 초구를 받아친 결과물이었다.

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김 감독은 "박준순이 앞으로도 이렇게 야구를 계속 하면 팀에서 차지하는 비중이 커질 것이다. 3년 후까지 지금 모습을 유지한다면, 팀의 간판이 될 것이다. 그 때 느끼는 책임감, 부담감은 또 다를 수 있다. 다만 지금은 어린 선수답게 박준순처럼 야구하는 게 맞다고 생각한다"고 덧붙였다.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 두산이 10회 연장 끝에 SSG에 승리했다. 박준순과 하이파이브를 나누고 있는 김원형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

다만, 진정한 간판 스타가 되려면 수비 보강은 필수다. 올해 허벅지 부상 여파가 있다고 하지만 기본적으로 건실한 2루 수비는 아니다. 사실 28일 SSG전도 1회 박준순의 실책으로 SSG에 점수를 줬었다. 선발 벤자민은 그 다음 6회까지 무실점을 하는 완벽한 피칭을 했다.

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실책은 아니었지만 8회 박성한의 우익수 방면 타구를 따라가는 과정에서도 우익수 김대한과 충돌할 뻔 했다. 보통 높이 뜬 타구는 우익수가 달려나오며 처리하는 게 일반적. 2루수는 공을 쫓다 콜을 듣고 빠져주는 게 안전한데 박준순이 끝까지 공에 달려들자 김대한이 박준순에게 '콜 못 들었느냐'는 느낌의 제스처를 취하기도 했다. 올스타전에서도 비슷한 장면을 연출했었다.

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김 감독은 "수비수가 적극성을 갖고 따라가는 건 필요하다"고 박준순을 옹호했다. 김 감독은 "진정한 간판 스타가 되려면 수비 능력도 키워야 하는 것 아닐까"라는 얘기에 "그렇다. 올해 야구 좀 한다고 해서 시즌 후에 관리를 해야 한다 그건 아닌 것 같다. 가서 부족함을 채워야 하는 시간이다. 젊은 선수들은 풀타임을 뛰었어도 마무리 훈련에 가는 게 좋다. 수비 훈련도 하고, 어린 선수들은 스스로 관리하는 것보다 다 같이 하는 게 좋다. 투수도 많은 이닝을 던졌더라도, 함께 가서 체력 훈련이라도 하는 게 맞다고 본다"고 강조했다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com