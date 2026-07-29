4년 연속은 안돼! 탈꼴찌 간절한데, '오매불망' 에이스-마무리 언제 돌아오나 [잠실포커스]

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 8회초 등판한 유토가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "어제도 상황이 되면 투입할 생각이었다. 이젠 괜찮다."

Advertisement

후반기 6승1무4패. '올해는 다르다'는 키움 히어로즈의 외침은 현실이 될 수 있을까.

그러기 위해선 자타공인 팀의 중심을 이루는 에이스와 마무리(필승조)의 합류가 절실하다.

29일 잠실구장에서 만난 설종진 키움 감독은 부상으로 빠졌던 유토에 대해 "지금 컨디션은 괜찮다. 28일 경기에도 8회에 동점이 됐으면 투입할 생각이었다"고 답했다.

Advertisement

이어 "어제부터 불펜 대기가 가능해졌고, 오늘도 필승조로 대기한다"고 덧붙였다.

Advertisement

유토는 올시즌 42경기에 등판, 38⅔이닝을 책임지며 5승4패12세이브, 평균자책점 3.03을 기록중이다. 시즌전 기대대로 키움의 필승조 및 마무리 역할을 충실하게 해내고 있다. 올해 라클란 웰스(LG 트윈스)와 더불어 가장 눈에 띄는 아시아쿼터 투수다.

지난 24일 어깨 불편을 호소했고, 검진 결과 어깨 근육 염증 소견이 나왔다. 큰 부상이 아니었던 만큼, 주말 휴식 후 LG전 출격을 준비중인 모양새다.

11일 잠실구장에서 2026 KBO리그 올스타전이 열렸다. 유토가 퍼포먼스를 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.11/

Advertisement

에이스 알칸타라의 이탈은 좀더 뼈아프다. 22일 고척 삼성전 도중 오른쪽 팔꿈치 통증을 호소해 교체됐다. 지난 1일 고척 LG 트윈스전 이후 올해에만 두번째 팔꿈치 통증이다.

Advertisement

1군에서 말소된 뒤 정밀 검진을 거친 결과는 1차 팔꿈치 염좌, 2차로는 팔꿈치 후방 충돌로 인한 염증 소견이었다. 때문에 충분한 휴식을 취한 뒤 복귀하기로 했던 상황.

설종진 감독은 "상태는 계속 호전되고 있다. 어차피 1군 엔트리에선 제외된 상태였고, 다음주말(대전 한화 이글스와의 3연전)쯤 기용을 생각하고 있다"고 답했다. 굳이 단기 대체 외국인 선수를 영입할 상황은 아닌 셈이다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

키움은 이미 최근 3년 연속 꼴찌를 기록했다. 4년 연속 꼴찌는 피하고픈 마음이 간절하다. 하지만 이 과정에서 팀 운영 방향이 리빌딩도, 성적도 아닌 애매한 쪽으로 흐른게 문제다.

예전처럼 마냥 젊은 팀이 아니다. 서건창 안치홍 이형종 오선진 하영민 등 베테랑 선수들이 1군 엔트리에 가득한데, 정작 순위는 여전히 꼴찌다.

키움은 적어도 올시즌 탈꼴찌를 향해 박차를 가하는 모양새. "1년 빼고 다 가을야구 갔다"고 자부하던 이정후 시절의 영광을 되찾을 수 있을까.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com