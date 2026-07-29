김도영 꼼짝마! 오스틴, 3년 연속 30홈런 '금자탑'…KBO 통산 9번째, 우즈-테임즈 그리고 오스틴 [잠실레코드]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회말 무사 1,3루 LG 오스틴이 선제 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회말 무사 1,3루 LG 오스틴이 선제 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스 오스틴이 홈런 한방으로 숨막히는 더위를 날려보냈다.

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오스틴은 29일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 주중시리즈 1회말, 좌중간 담장을 넘기는 선제 3점 홈런을 터뜨렸다.

1회말 홍창기-박해민의 연속 안타로 만들어진 무사 1,3루 찬스, 볼카운트 1B1S에서 바깥쪽 어정쩡한 존에 떨어지는 124.6㎞ 커브를 놓치지 않았다. 발사각은 30.3도, 비거리는 119.2m, 타구 속도는 158㎞였다.

오스틴의 올시즌 30호 아치다. 이로써 오스틴은 올시즌 내내 홈런왕 경쟁을 벌이고 있는 KIA 타이거즈 김도영(30개)과 다시 어깨를 나란히 했다. 김도영은 지난 26일 광주 키움전에서 30호 홈런을 쏘아올린바 있다.

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이날 26호 홈런포를 터뜨린 KT 위즈 힐리어드의 추격도 만만찮다. 한화 이글스 강백호가 당분간 부상으로 이탈함에 따라 현재로선 오스틴-김도영-힐리어드의 3파전 양상이다. KIA 나성범, 한화 노시환(이상 21개)도 거리가 있고, SSG 랜더스 최정(20개)은 부상으로 시즌아웃됐기 때문.

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2023년 LG에 입단하며 처음 KBO리그를 밟은 오스틴은 데뷔 첫해 타율 3할1푼3리 23홈런 95타점, OPS(출루율+장타율) 0.893으로 '장수 효자 외인'의 서막을 알렸다. 이해 LG에게 19년만의 한국시리즈 우승까지 안겼다.

더욱 놀라운 것은 매년 성적이 향상되고 있다는 것. 2년차 시즌에는 타율 3할1푼9리 32홈런 132타점 OPS 0.957로 처음 30홈런을 넘겼다. 이어 지난해에는 타율 3할1푼3리 31홈런 OPS 0.988로 한층 더 영양가를 끌어올렸다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회말 무사 1,3루 LG 오스틴이 선제 3점홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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올해는 커리어하이를 찍을 기세다. 이날 경기전 기준 타율 4위(3할3푼4리) 홈런 2위(29개) 타점 1위(89개) 출루율 공동 3위(4할2푼5리) 장타율 1위(6할4푼6리) OPS 1위(출루율+장타율, 1.071) 최다안타 3위(121개) 득점 4위(75개)를 기록중이었다.

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이날 홈런으로 3년 연속 30홈런의 금자탑에 도달했다. KBO리그 역사상 9번째, 외국인 선수로는 3번째로 이름을 새긴 대기록이다.

역대 이부문 1위는 이승엽(7시즌)이다. 그 뒤를 박병호(6시즌) 우즈(4시즌)가 이었고, 마해영 최형우 테임즈 김재환 최정이 오스틴과 함께 3시즌 연속을 기록했다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com