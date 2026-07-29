올러가 당한만큼 양창섭에게 되갚기..KIA 타선의 완벽한 '복수혈전' 1회 8안타 6득점 맹폭

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]전날 선발 올러의 1회 8실점 참사로 아쉬움을 삼켰던 KIA 타이거즈 타선이 단 하루 만에 똑같은 방식으로 완벽한 복수극을 펼쳤다.

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상대는 올 시즌 무패 행진을 달리던 삼성 투수 양창섭. KIA는 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 1회초에만 장단 8안타를 몰아치며 무려 6득점 빅이닝을 만들었다.

KIA 타선은 경기 개시와 동시에 삼성 선발 양창섭을 거세게 몰아붙였다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 실점 후 아쉬워하는 삼성 선발 양창섭. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

KIA는 1회초 테이블세터진부터 매섭게 포문을 열었다.

리드오프 박재현이 중전 안타로 물꼬를 튼 뒤 곧바로 2루 도루를 성공시켜 무사 2루 찬스를 만들었다.

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후속 박상준이 우중 적시타를 터뜨리며 선취점을 올렸다. 1사 후 카스트로 김도영의 연속안타로 1사 만루.

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김호령의 2루수 쪽 적시타, 하주석이 우전 적시타, 이날 1군에 전격 복귀한 김태군이 우전 적시타가 줄줄이 이어지며 4-0.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 하주석, 윤도현이 몸을 풀고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

김태군 적시타 때 2루 주자 김호령이 김성윤의 빨랫줄 송구로 홈에서 태그아웃되며 2사 1,2루.

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윤도현이 볼넷으로 다시 만루가 됐고, 박재현이 1회에만 두번째 안타를 치며 2,3루 주자를 불러들였다. 6-0. 박상준이 삼진으로 물러나며 길었던 1회초 공격이 마침내 마무리됐다.

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KIA는 전날 에이스 아담 올러가 1회말 무려 8실점 하며 5대12로 대패했다.

KIA 이범호 감독은 이날 경기 전 "삼성이 잘 친 거다. 스피드가 안 나온 것도 아니고 1회부터 그렇게 맞아 나갔다는 거는 삼성 타자들이 올러 공을 잘 친 거라고 볼 수 밖에 없다. 올러한테도 물어봤는데 몸이나 이런 데는 전혀 이상이 없다고 하더라. 삼성 선수들이 지금 컨디션이 좋아서 잘 친 거 뿐이다. 그렇게 생각하는 게 전체적으로 고민도 덜 생긴다.일요일 날 잘 던져주기를 또 기대한다"고 심플하게 넘겼다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

올러의 답답함을 단 하루 만에 완벽하게 갚아준 KIA의 활화산 타선. 1회초에만 무려 8개의 안타와 1개의 볼넷을 골라내며 삼성 선발 양창섭에게 43구의 공을 던지게 했다. 양창섭은 KIA를 상대로만 올시즌 최다 실점 타이(6실점) 기록을 세우고 말았다.

무려 30여 분 동안 진행된 1회초 공격에서 6득점을 빅이닝으로 장식한 KIA는 전날의 패배를 말끔히 씻어내며 경기 초반 확실한 주도권을 잡았다.

양창섭은 전날 2회 교체된 올러와 달리 2회에도 마운드에 올라 2안타를 더 허용했지만 실점 없이 막아냈다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com