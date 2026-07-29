"부상은 아니다" '선발 포수' 강민호 타석에도 못 섰다....1회초 삼성에 무슨 일이?[대구현장]

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 포수 강민호와 선발 양창섭이 대화를 나누고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 포수 강민호가 타석에도 못 서보고 1이닝 만에 교체됐다.

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강민호는 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈전에 7번 포수로 선발 출전했다. 전날 KIA전에서 김도환 장승현 포수로 12대5 승리를 거둔 삼성은 베테랑 포수에게 휴식을 부여했다.

그리고 이튿날인 29일. 선발 양창섭의 파트너로 마스크를 쓴 강민호는 악몽을 겪어야 했다.

KIA 타선이 마치 전날 올러를 상대로 1회에만 8점을 낸 삼성에 복수하듯 1회초에만 30여분을 공격하며 타자일순, 11타자가 나서 8안타 1볼넷을 투하하며 대거 6득점 했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 포수 강민호와 선발 양창섭이 대화를 나누고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

강민호는 삼성이 1회말 공격을 마친 뒤 2회초 KIA 공격 부터 김도환으로 교체됐다. 양창섭은 그대로 마운드에 올랐는데, 강민호만 교체됐다.

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삼성 구단 관계자는 "부상 등 특이사항 없이 교체됐다"고 전했다.

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1회 KIA 타선의 집중타가 이어지지 않도록 볼 배합에 변화를 주기 위한 적극적인 조치로 풀이된다.

삼성 벤치의 단호한 교체 조치는 일단 성공적이었다. 1회에만 43구를 던지며 고전했던 양창섭은 2회부터 빠른 템포로 이닝을 소화하기 시작했다. 2~4회까지 3이닝을 단 27구 만에 무실점으로 빠르게 마쳤다.

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1회 조기 강판 위기까지 갔었던 투수 답지 않은 빠른 수직 반등. 양창섭의 회복탄력성 덕분에 삼성은 전열을 가다듬고 중·후반 반격을 통한 역전을 노릴 수 있는 발판을 마련했다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com