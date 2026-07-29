홈런공장장 다됐네! 3-0 리드 못지킨 웰스 '5실점' 또 조기교체…8연패 → 반전 꿈꾸던 LG '찬물' 뿌렸다 [잠실리포트]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회초 무사 2루 웰스가 안치홍에 1타점 적시타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 2회초 무사 1루 웰스가 이형종에 2점홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스 선발진에 또 먹구름이 가득하다. 전반기 실질적인 에이스 역할을 했던 라클란 웰스가 비틀거린다.

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웰스는 29일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 주중시리즈 2차전에 선발등판, 3이닝 동안 무려 9피안타 5실점하며 마운드를 내려갔다.

유독 승운이 없는 편이긴 하지만, 6월 21일 두산 베어스전 이후 5경기 연속 승리를 기록하지 못했다. 특히 최근 5경기에서 승리 없이 3패, 평균자책점 6.84의 부진을 보였다. 후반기 첫 2경기 성적이 각각 5이닝 6실점(잠실 KT 위즈전) 6이닝 6실점(잠실 NC 다이노스전)이었다.

이날은 오스틴이 선제 3점 홈런을 쏘아올리는 등 타선의 지원사격도 눈부셨다. 하지만 웰스의 걷잡을 수 없는 추락에는 날개가 없는 모양새다.

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1회초부터 흔들거렸다. 서건창의 안타, 박찬혁의 볼넷으로 2사 1,2루 위기. 다행히 임병욱을 잡아내며 실점 없이 첫회를 넘겼다.

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그리고 1회말 LG 공격에서 오스틴의 3점홈런이 터졌다. 하지만 웰스는 2회초 고스란히 그 리드를 까먹었다.

키움 김건희의 볼넷, 그리고 이형종의 벼락같은 투런포가 터졌다.

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이것으로 끝이 아니었다. 2사 후 서건창-안치홍의 연속 안타에 이어 데이비슨의 3루쪽 땅볼이 내야안타가 되면서 3-3 동점을 허용했다. LG로선 최초 아웃이 선언됐다가 키움의 비디오 판독 신청에 의해 판정이 뒤집힌 점이 아쉬운 장면.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회초 웰스가 마운드를 내려가고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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급기야 3회초에는 키움 김건희에게 역전 솔로포까지 맞으며 역전을 허용했다. 김건희는 0B2S 상황에서 몸쪽 높게 풀린 137㎞ 슬라이더를 통타, 그대로 좌측 담장을 넘겼다. 이후 2사 후 권혁빈에게 2루타를 맞으며 다시 위기를 맞이했지만, 여동욱을 잡아내며 가까스로 3회를 마쳤다.

그리고 4회초, 선두타자 서건창의 2루타에 이어 안치홍의 빗맞은 타구가 중견수 앞 1타점 적시타가 됐다. 결국 버티지 못한 LG 벤치는 웰스의 교체를 결정했다. 웰스가 아웃카운트 10개를 채우지 못한 건 올시즌 18번의 선발등판에서 2번째다.

투구수는 76개. 직구 최고 구속은 148㎞였지만, 제구가 뜻대로 되지 않았다. 특히 홈런 2개 포함 무려 9개의 안타를 허용한 점은 실망스럽기 그지 없다.

LG는 최근 선발진이 무너지며 한때 8연패 늪에 빠지는 등 고전을 거듭하고 있다. 이와중에 선발진의 한 축인 웰스마저 흔들리면서 염경엽 LG 감독의 머릿속을 더욱 복잡하게 만들고 있다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 5회초 2사 2,3루 NC 블레인에게 스리런포를 허용한 LG 선발 웰스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com