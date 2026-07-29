'147㎞ 얼굴 강타' 쓰러진 KT 허경민 병원 검진 결과 나왔다 "단순 타박 소견"…NC 테일러, 헤드샷 퇴장

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 1사 2루 KT 허경민이 한화 엄상백의 투구를 머리에 맞고 쓰러져 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.31/

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[스포츠조선 김민경 기자] 천만다행이다. KT 위즈 핵심 전력인 허경민이 헤드샷을 맞고 쓰러져 큰 걱정을 샀는데, 병원 검진 결과 큰 이상은 없는 것으로 알려졌다.

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허경민은 29일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와 경기에 6번타자 3루수로 선발 출전했다가 4회초 타석에서 상대 선발투수 커티스 테일러가 던진 시속 147㎞ 투심패스트볼에 얼굴을 맞았다. 허경민은 공이 얼굴을 강타하자마자 그대로 쓰러졌고, 즉시 의료진이 투입됐다. 일단 허경민의 상태를 살핀 뒤 구급차에 태워 근처 병원으로 긴급 이송했다.

테일러는 허경민이 너무 심각하게 쓰러진 탓인지 얼굴을 감싸며 괴로운 표정을 지었다. 허경민의 부상으로 경기는 5분 정도 지연됐고, 규정에 따라 테일러는 헤드샷 퇴장 조치됐다.

병원 검진 결과 허경민은 단순 타박 소견을 들었다.

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KT 관계자는 "병원 이동 후 CT 촬영 결과 단순 타박 소견을 들었다. 현재 약간의 어지러움 증세가 있으나 우려하지 않을 정도라는 판단"이라며 "지속적으로 선수 상태를 체크할 예정"이라고 설명했다.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 허경민이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 테일러가 사구 허용 후 LG 홍창기에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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허경민의 헤드샷 트라우마가 우려되긴 한다. 그는 지난 3월 31일 대전 한화 이글스전에서 투수 엄상백에게 헤드샷을 맞은 후유증으로 어지럼증이 지속돼 열흘 동안 엔트리에서 빠져 있어야 했다. 같은 시즌에 2번이나 헤드샷으로 쓰러지는 것은 분명 흔한 일은 아니다. 이번에도 어지럼증이 지속되면 엔트리에서 제외해야 하는 일이 생길지도 모른다.

테일러 역시 올해만 2번째 헤드샷 퇴장이다. 그는 지난 4월 24일 대전 한화전에서 4회 노시환의 머리로 빠른 공을 던져 퇴장 조치됐다.

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테일러는 올해 상대 타자들에게 다른 의미로 두려운 존재다. 사구가 너무 많은 투수기 때문. 테일러는 경기 전까지 사구 12개로 리그 공동 2위였고, 이날 하나를 더 추가해 13개가 됐다. KT 맷 사우어와 공동 1위다.

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 3회말 2사 1,2루 허경민이 송찬의의 땅볼 타구를 막지 못한 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com