두자리 수 안타 시즌은 단 한번도 없었다...'타격천재' 구자욱, 12년 연속 100안타 달성[대구레코드]

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 구자욱이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]자칫 아홉수에 걸릴 뻔 했다.

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삼성 라이온즈 간판타자 구자욱이 12시즌 연속 100안타를 기록했다. 역대 11번째 기록.

구자욱은 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈전에 3번 좌익수로 선발 출전, 세번째 타석에서 빗맞은 좌익선상 2루타로 시즌 100번째 안타를 기록했다.

1,3회 KIA 선발 시라카와를 맞아 내야 땅볼에 그쳤던 구자욱은 1-6으로 뒤진 6회말 선두타자로 세번째 타석에 섰다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 구자욱이 안타를 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

KIA 마운드에는 바뀐 투수 좌완 최지민. 2구째 몸쪽 높은 144㎞ 직구를 툭 밀어친 공이 좌익선상 쪽에 높게 떴다. 6회부터 유격수로 투입된 정현창이 너무 넓은 수비범위를 자랑했다.

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좌익수 영역까지 침범하면서 달려온던 박재현과 동선이 겹치면서 공은 두 선수 사이에 떨어지고 말았다. 실책이 아닌 안타로 기록되면서 구자욱의 100번째 안타가 탄생했다.

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구자욱은 주전으로 발돋움한 2015 시즌부터 매 시즌 100안타 이상씩을 기록하며 꾸준함의 대명사로 삼성 중심 타선을 이끌어왔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com