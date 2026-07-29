두산의 굴욕, 19세 신인 선수에게 또 당했다...7월에만 2승, 김광현도 못한 기록까지 [인천 현장]

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 7월에만 두산 상대로 2승 거둔 19세 신인 투수.

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SSG 랜더스가 두산 베어스에 전날 패배를 설욕했다.

SSG는 29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산전에서 6대2로 승리했다. 전날 연장 접전 끝 1대2로 분패한 아픔을 설욕했다.

SSG는 0-1로 밀리던 3회 역전 결승 스리런을 친 새 외국인 타자 마드리스의 활약도 좋았지만, 선발로 나서 두산 타선을 묶은 고졸 신인 김민준의 역할을 빼놓을 수 없었다.

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김민준은 6이닝 동안 안타 5개, 볼넷 1개를 내주며 2실점 했지만 삼진 2개를 곁들이며 퀄리티스타트 피칭을 했다.팀이 4-2로 앞선 상황서 마운드를 내려가 승리 요건을 갖췄고, 타선이 7회 쐐기 2점을 내줘 마음 편하게 자신의 시즌 4번째 승리(2패) 경기를 감상할 수 있었다.

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대구고를 졸업하고 1라운드 SSG 지명을 받은 대형 유망주. 이숭용 감독은 스프링 캠프에서부터 김민준의 잠재력을 눈여겨보고 5선발로 기회를 주려 했으나, 어깨 부상이 있어 6월이 돼서야 데뷔를 할 수 있었다.

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, SSG가 4대2로 승리하며 9연패에서 탈출했다. 승리투수 김민준을 맞이하는 이숭용 감독의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

6월24일 KT 위즈전 5이닝 1실점 피칭으로 감격의 프로 첫 승을 따낸 김민준. 자신의 존재를 제대로 알린 건 이달 7일 두산전이었다. 잠실에서 6이닝 4안타 1볼넷 6삼진 무실점 호투로 2승째를 따냈다. 첫 승 때는 고졸 신인 선수가 운이 따른 줄 알았는데, 두산전에서는 '와, 던질 줄 안다'라는 평가가 나올 정도로 훌륭한 피칭을 했다. 특히 팀 9연패를 끊어내는 피칭이라 더욱 주목을 받았다.

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그리고 김민준은 상승세를 몰아 23일 롯데 자이언츠전에서도 6이닝 무실점을 기록하며 3승째를 따냈다. SSG가 급격하게 무너지며 긴 연패를 하는 와중에, 김민준만이 승리를 따내는 웃어야 하나, 울어야 하나의 상황이 발생했다.

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그리고 김민준은 다시 한 번 두산을 상대로 강한 인상을 심어줬다. 1회 박찬호, 세베리노에게 연속 안타를 맞고 희생 플라이 타점을 내줘 흔들렸지만, 침착하게 양의지를 병살 처리하며 살아났다. 그리고 6회 양의지에게 2사 후 솔로포를 맞기 전까지 최고구속 151km의 강력한 직구를 앞세워 씩씩한 피칭을 했다.

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, SSG 선발투수 김민준이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

김민준이 좋은 건 어린 선수가 변화구를 많이 섞지 않고, 소위 '볼질'을 하지 않고 적극적으로 승부하는 것. 이날 총 90개의 공을 던졌는데 직구 53개, 커브 10개, 슬라이더 16개, 포크볼 11개로 구종 구성 비율도 매우 이상적이었다.

KIA 타이거즈와의 4위 싸움으로 갈 갈 바쁜 두산은 이달에만 김민준에게 2패를 헌납하며 자존심을 구겼다.

한편, 김민준은 2경기 연속 퀄리티스타트를 기록했는데 인천 프랜차이즈에서 고졸 신인 선수가 2경기 연속 퀄리티스타트를 기록한 건 2002년 제춘모 이후 처음이다. 김광현도 달성하지 못했던 기록이다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com