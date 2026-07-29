28안타 22득점 터졌는데 아직 5회 → 서건창 이미 3324일만의 5안타 달성…잠실 핵전쟁, LG 필승조 총출동에도 '진화' 불가 [잠실현장]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 1사 1,2루 서건창이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 9회초 2사 1,2루 안치홍이 재역전 3점홈런을 치고 서건창과 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회말 무사 1,3루 LG 오스틴이 선제 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 양팀 선발투수는 이미 강판된지 오래. 하지만 잠실구장을 달구는 뜨거운 불길은 꺼질 기색이 없다.

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29일 잠실구장에서는 LG 트윈스와 키움 히어로즈의 시즌 11차전이 열리고 있다.

LG는 라클란 웰스, 키움은 하영민이 선발로 나섰다. 하지만 두 투수 모두 4회를 채우지 못하고 마운드를 내려가는 신세가 됐다.

LG가 먼저 기세를 올렸다. 1회말 오스틴의 선제 3점포로 기선을 제압했다. 오스틴으로선 시즌 30호. 지난 26일 30개째 아치를 그린 KIA 김도영을 따라잡은 한방이었다.

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하지만 이는 시작에 불과했다. 키움은 2회초 이형종의 투런포, 서건창의 안타에 이은 데이비슨의 내야안타로 3-3 동점을 이뤘다.

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키움은 3회초 김건희의 솔로포, 4회초 서건창의 2루타에 이은 안치홍의 적시타로 5-3까지 앞서나갔다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회초 무사 2루 웰스가 안치홍에 1타점 적시타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

LG는 4회말 문보경-박동원의 연속 안타로 만든 무사 1,3루에서 구본혁의 1타점 적시타, 오스틴의 1타점 2루타, 문정빈의 2타점 역전 적시타를 묶어 한꺼번에 4득점, 7-5로 역전에 성공했다.

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하지만 키움은 5회초 한이닝에 무려 9득점을 올리며 다시 승부를 14-7로 뒤집었다. 홈런 하나 없이 연속 안타로만 올린 9점이다.

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LG의 2번째 투수 김영우를 상대로 1사 후 권혁빈 안타, 여동욱 볼넷이 나왔다.

LG는 노장 김진성을 투입했지만, 서건창 안타로 만루, 안치홍의 밀어내기 몸에맞는볼, 데이비슨의 2타점 2루타가 이어지며 키움이 8-7로 뒤집었다.

LG의 마운드는 우강훈으로 바뀌었다. 하지만 불붙은 키움 타선을 막기엔 역부족이었다.

박찬혁의 2타점 적시타, 임병욱의 안타, 김건희의 안타, 이형종의 내야땅볼, 투수의 폭투가 이어지며 키움이 4점을 추가했다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 1사 만루 데이비슨이 2타점 2루타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

LG는 여기서 5번째 투수 아우찬을 투입했다. 이 과정에서 소통에 착오가 있었는지, 김윤식이 먼저 마운드에 올랐다가 다시 이우찬으로 바뀌는 해프닝도 있었다.

그리고 키움은 2사 만루에서 다시 서건창이 3유간을 가르는 2타점 적시타를 치며 14-7까지 앞섰다. 서건창은 이 안타로 2017년 6월 22일 대전 한화전 이래 3324일만의 한경기 5안타를 기록했다.

LG도 5회말 문보경의 만회 솔로포가 터지며 14-8로 1점 따라붙었다. 키움은 2번째 투수 김선기가 마운드를 지키고 있다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com