왕옌청 벌써 9승이다! 김태연 4안타 한화 5-3 롯데 제압. 전날 패배 설욕 [대전 현장]

사진제공=한화이글스

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 선발 왕옌청의 역투를 앞세워 롯데 자이언츠를 제압했다.

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한화는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 롯데와 경기에서 5대3으로 승리했다. 왕옌청이 7이닝 2실점 호투했다. 왕옌청은 시즌 9승(4패)을 신고했다. 김태연이 4타수 4안타 3득점으로 타선을 이끌었다.

1회초 롯데가 선취점을 뽑았다. 리드오프 황성빈이 중전 안타로 포문을 열었다. 고승민도 중전 안타를 쳤다. 발 빠른 황성빈이 3루까지 갔다. 레이예스가 병살타를 치고 말았지만 황성빈은 홈을 밟았다. 2사 주자 없는 상황에서 한동희가 솔로 홈런(시즌 9호)까지 폭발했다.

한화는 3회부터 야금야금 추격했다.

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3회말 김태연 이도윤이 연속 안타를 쳤다. 심우준이 희생 번트를 댔다. 로드리게스가 3루를 바라보다 1루에도 던지지 못했다. 무사 만루에서 이원석이 우측에 적시타를 때렸다. 1-2 추격. 페라자 문현빈 노시환이 줄줄이 삼진을 당하면서 아쉬움을 삼켰다.

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한화는 4회말 균형을 맞췄다. 김태연이 동점 솔로 홈런(시즌 8호)을 발사했다. 김태연은 1볼 1스트라이크에서 3구째 153㎞ 패스트볼을 때려 좌측 담장을 넘겼다.

6회말 결국 한화가 역전했다. 김태연이 2루타로 밥상을 차렸다. 이도윤이 보내기 번트를 안전하게 대줬다. 1사 3루에서 심우준이 유격수 땅볼로 김태연을 불러들였다. 홈에서 접전 승부였는데 롯데 포수 손성빈이 공을 놓치면서 세이프.

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한화는 7회말 추가점까지 뽑았다. 1사 후 채은성 허인서의 연속 2루타로 간단하게 1점을 얻었다. 김태연이 좌전 안타를 쳤다. 1사 1, 3루에서 이도윤이 중견수 희생플라이로 타점을 올렸다.

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롯데는 8회초 1점을 만회했다. 황성빈이 2루타, 고승민이 우전 적시타를 쳤다. 3-5로 따라가면서 무사 1루가 이어졌다. 하지만 레이예스 한동희 나승엽이 모두 범타로 물러났다.

한화는 9회말 박상원을 올려 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com