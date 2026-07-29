위기의 박세웅, 이러다 5선발도 빼앗긴다 → 김태형 감독도 이제 내려놓았다

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 1회말 박세웅이 에레디아에 선취타점을 허용하자 김태형 감독이 마운드로 올라와 이야기를 한 뒤 발걸음을 옮기고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.01/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 박세웅. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] "3년 동안 똑같은 이야기하고 있다."

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김태형 롯데 자이언츠 감독이 박세웅에 대한 기대를 상당 부분 내려놓았다. 박세웅은 과거 리그를 대표할 대형 투수로 성장하리라 기대를 모았다. 하지만 발전이 정체된지 오래다. 올 시즌은 선발 자리 조차 위태한 지경에 이르렀다.

김 감독은 29일 대전 한화전에 앞서 "박세웅은 스트라이크를 던질 줄 아는 투수인데 자기가 도망을 간다"고 안타까워했다.

박세웅은 28일 대전 한화전 선발 등판, 2⅔이닝 3볼넷 2실점을 기록했다. 타선이 2회초에 4점이나 지원을 해줬는데 3회를 못 버텼다.

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박세웅은 올해 18경기 97이닝 2승 7패 평균자책점 4.92를 기록했다. 롯데 선발진 중 평균자책점이 가장 높고 승리는 제일 적다.

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김 감독은 "팔이 나가는 걸 보면 벌써 이렇게 빠져 있다. 처음 던질 때부터 도망을 간다. 슬라이더도 패스트볼도 다 바깥쪽으로 빠진다"고 꼬집었다.

박세웅은 2021년과 2022년 연속 10승을 달성했다. 이를 바탕으로 5년 총액 90억원 다년 계약까지 손에 넣었다. 2023년도 154이닝 9승 7패 평균자책점 3.45로 제 몫을 해줬다.

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하지만 2024년부터는 '국내 1선발'로는 다소 부족한 성적이 이어졌다. 2024년 173⅓이닝 6승 11패 평균자책점 4.78, 2025년 160⅔이닝 11승 13패 평균자책점 4.93을 기록했다. 5점에 육박하는 평균자책점 때문에 리그 정상급 이닝 소화능력이 빛을 보지 못하고 있다.

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2024시즌을 앞두고 부임한 김 감독은 '에이스 박세웅'의 모습을 못 본 셈이다.

사진제공=롯데자이언츠

김 감독은 박세웅 자리에 다른 선발투수를 기용하는 방법까지 떠올렸을 정도다. '붙박이 선발투수' 입지가 위태로워졌다.

김 감독은 "대체 선발도 생각했다. (이)민석이가 잘 던져줬으면 5선발로 넣어볼까 했는데 실망스러웠다"고 입맛을 다셨다. 28일 박세웅이 흔들리자 이민석이 3회에 바로 구원 등판했는데 1이닝 동안 볼넷 3개를 내주며 1실점을 기록했다. 이민석은 다음 날인 29일 2군으로 내려갔다.

2군에 딱히 마땅한 선발 요원도 없는 실정이다. 김 감독은 "퓨처스에서 박세진이 가장 좋다고 하는데 1군에만 오면 자기 공을 못 던진다"고 미간을 좁혔다.

즉, 당장 박세웅이 선발 한 자리를 비워줘야 할 가능성은 낮다. 하지만 대체할 만한 자원이 나타나는 순간 언제든 변할 수 있다는 메시지다. 김 감독은 박세웅이 그 고비를 깨뜨리도록 그 누구보다 바라는 사람이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com