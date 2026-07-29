이게 무슨 일? 등판할 투수가 바뀌다니…누구의 실수인가 "김윤식 이름에 O 표기" [잠실현장]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 2사 만루 김윤식이 우강훈과 교체되며 마운드에 오른 뒤 다시 이우찬으로 교체되며 발걸음을 옮기고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 2사 만루 김윤식이 우강훈과 교체되며 마운드에 오른 뒤 다시 이우찬으로 교체되고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 뜨거운 날씨, 끝나지 않는 공격, 거듭된 투수교체에 뜻하지 않은 해프닝이 이어졌다.

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28일 잠실구장은 말 그대로 핵전쟁이 펼쳐졌다. 5회말까지 양팀 합쳐 28안타 22득점이 나왔다.

특히 키움의 5회초 공격은 그 백미였다. 한이닝에 홈런 없이 7안타 4볼넷으로 9점이 났다. 4회말 4득점을 올리며 7-5로 뒤집었던 LG는 단숨에 7-14로 역전당하는 운명에 직면했다.

그 와중에 4명의 투수를 잇따라 교체 투입하다보니 깜짝 해프닝도 있었다.

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LG가 7-12로 뒤진 2사 만루 상황. 앞서 5회초를 시작할 당시 LG 투수는 김영우였지만, 이후 김진성과 우강훈이 잇따라 투입됐다. 그러고도 다시 2사 만루가 되자 LG 벤치는 다시 투수를 바꾸기로 했다.

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LG 불펜에서 열심히 몸을 푼 김윤식이 마운드로 향했다. 그런데 심판이 이를 가로막았다.

당황한 LG 코치진과 심판이 바쁘게 소통에 나섰다. 어떤 이야기를 나눴을까.

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원래 투수교체 과정은 투수코치(또는 감독)이 마운드에 오르며 심판에게 바꿀 투수의 이름을 전달한다. 이어 기존 투수가 코치와의 소통 끝에 마운드에서 내려오고, 새로운 투수가 마운드에 오르는 과정이다.

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그런데 LG 구단에 따르면 김광삼 투수코치가 순간적으로 심판에게 바꿀 투수의 이름을 잘못 전달했다. LG 구단이 준비한 다음 투수는 김윤식이었지만, 김광삼 코치는 앞서 몸을 풀고 있던 이우찬의 이름을 꺼냈다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 2사 만루 이우찬이 우강훈과 교체되어 마운드에 올라 연습투구를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

두 투수 모두 좌완불펜이고, 다음 타자 역시 좌타자 서건창인데다, 더운 날씨와 혼란스러운 경기 양상으로 인해 말이 헛나온 것.

이미 이우찬의 이름을 심판에게 전달한 이상 이를 뒤집을 수는 없었다. 다행히 이우찬은 앞서 몸을 풀어놓았다가 잠시 쉬고 있던 상황이었고, 김윤식 대신 마운드에 올랐다.

하지만 서건창은 3유간을 가르는 2타점 적시타를 치며 14-7로 차이를 더욱 벌렸다. 이날 키움의 리드오프로 나선 서건창은 5회까지 이미 5개의 안타를 기록하며 자신의 한경기 최다 안타 타이기록을 세웠다. 2017년 6월 22일 대전 한화전 이래 3324일만의 한경기 5안타였다.

김윤식은 기록상 등판하지 않은 만큼, 남은 경기에 다시 등판할 수 있다. 방송 카메라에는 선수들의 명단이 적힌 화이트보드에 /가 쳐짐 김윤식의 이름에 동그라미(O)표로 등판 가능을 다시 표시하는 LG 벤치의 모습이 담겼다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com