'180.5km 벼락 쐐기포' 김도영, 9-4 승리 견인…KIA, 삼성에 전날 1회 대참사 '데칼코마니' 복수, 양창섭 시즌 첫패[대구상보]

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] 선발 올러의 1회 8실점 참사로 아쉬움을 삼켰던 KIA 타이거즈가 단 하루 만에 완벽한 복수극을 펼치며 시리즈를 원점으로 돌렸다.

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KIA는 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 1회초에만 6이닝 빅이닝에 8회 김도영의 쐐기 3점포, 시라카와의 호투 속에 9대4로 승리했다.

KIA 타선은 경기 시작과 동시에 '무패 투수' 삼성 선발 양창섭을 거세게 몰아붙였다.

리드오프 박재현이 중전 안타로 물꼬를 튼 뒤 곧바로 2루 도루를 성공시켜 무사 2루 찬스를 만들었다.

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후속 박상준이 우중 적시타를 터뜨리며 선취점을 올렸다. 1사 후 카스트로 김도영의 연속안타로 1사 만루.

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김호령의 2루수 쪽 적시타, 하주석이 우전 적시타, 이날 1군에 전격 복귀한 김태군이 우전 적시타가 줄줄이 이어지며 4-0.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 박재현이 득점하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

김태군 적시타 때 2루 주자 김호령이 김성윤의 빨랫줄 송구로 홈에서 태그아웃되며 2사 1,2루.

윤도현이 볼넷으로 다시 만루가 됐고, 박재현이 1회에만 두번째 안타를 치며 2,3루 주자를 불러들였다. 6-0. 박상준이 삼진으로 물러나며 30여분으로 길었던 1회초 공격이 마침내 마무리됐다.

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첫회에만 무려 43구를 던지며 6실점 한 양창섭. 1회를 못 버틸 것 같았지만 2회부터 반등했다.

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포수가 김도환으로 교체된 뒤 6회까지 5이닝 동안 4안타 무실점으로 훌륭하게 버텼다. 공격적인 투구로 2회부터 6회까지 5이닝을 52구 만에 마쳤다. 1회 43구 소모에도 6이닝 95구 12안타 2볼넷 4탈삼진 6실점. 선발투수 임무를 다해준 너무나도 훌륭한 대량 실점 후 반등이었다.

양창섭 덕분에 삼성은 불펜진을 세이브하면서 홈런포를 가동해 야금야금 추격전을 시작할 수 있었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 1사 삼성 전병우가 솔로포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회말 1사 2루 삼성 이재현이 투런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

포문은 김영웅 대신 3루수로 선발 출전한 전병우가 열었다.

5회 1사 후 호투하던 시라카와의 바깥쪽 낮은 포크볼을 런지 자세로 무릎을 꿇듯이 당겨 왼쪽 펜스를 넘겼다. 시즌 6호 추격의 솔로포.

1-6이던 6회말 선두타자 구자욱이 좌익수와 유격수 사이에 떨어지는 행운의 좌익선상 2루타로 포문을 열었다. 이 안타로 구자욱은 1군 데뷔 시즌인 2015년 이후 12시즌 연속 100안타를 기록했다. 역대 11번째 기록. 1사 후 디아즈가 두번째 투수 최지민을 공략해 중월 적시 2루타로 구자욱을 불러들였다. 성영탁을 올렸고, 곧바로 이재현의 추격하는 투런 홈런이 터졌다. 전날 3점 홈런에 이은 이틀 연속 홈런포.

삼성은 7회 이의리를 상대로 1사 후 김지찬 김성윤 구자욱이 볼넷 3개를 골라내며 2사 만루 찬스를 잡았다. 하지만 디아즈가 좌익수 뜬공으로 물러나며 아쉬움을 삼켰다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 만루 삼성 디아즈 타구를 잡기 위해 KIA 3루수 김도영이 몸을 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

큰 위기 뒤 KIA에게 찬스가 찾아왔다.

6-4로 불안한 리드를 지키던 8회초 선두 김태군의 안타와 정현창의 땅볼타구를 임기영이 2루에 악송구 하며 무사 1,2루. 박재현 박상준이 삼진으로 물러났지만 김도영이 버티고 있었다.

이날 양창섭의 투심에 먹히는 타구로 안타를 생산하지 못했던 김도영은 또 다른 투시머 김태훈과 맞섰다. 집요한 몸쪽 투심 공략에 타이밍을 빠르게 가져간 김도영은 2B2S에서 5구째 투심이 살짝 가운데로 몰리다 미리 맞춰놓은 빠른 타이밍으로 간결하게 당겨 순식간에 왼쪽 담장을 허물었다.

타구속도 180.5㎞, 발사각 17.9도의 빨랫줄 같은 쐐기 스리런 홈런. 이 한방으로 9-4가 됐고, 경기는 끝이었다. 김도영의 홈런으로 KIA는 전날 삼성이 기록했던 선발 전원안타를 기록하게 됐다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 시라카와가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

KIA 선발 시라카와 케이쇼는 5이닝 동안 101구를 던지며 3안타 3볼넷 5탈삼진 1실점으로 최근 2연패를 털고 시즌 3승째. 선발승은 KIA 데뷔전이었던 지난 6월4일 롯데전 이후 두번째다.

부상으로 빠진 곽도규 역할을 부여받은 이의리는 7회 볼넷 3개로 위기를 자초했지만 최고 156㎞ 광속구와 140㎞가 넘는 슬라이더, 포크볼로 구자욱과 디아즈를 뜬공 처리하면서 결자해지 홀드를 올렸다.

나성범이 3안타, 박재현이 2안타 2타점으로 김도영과 함께 타선을 이끌었다. 이날 복귀한 김태군도 멀티히트 1타점으로 신고식을 치렀다.

삼성은 이재현이 홈런 포함, 2안타 2타점으로 활약했지만 팀 패배로 빛이 바랬다. 삼성이 끝내 역전에 실패하면서 양창섭은 올시즌 17경기 만에 8승 후 시즌 첫 패배를 떠 안게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com