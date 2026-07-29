한화 왕옌청, 다승 공동 선두! 9승 달성 → 동료들부터 챙겼다 "오늘은 타격과 수비에서 많은 도움을 받아" [대전 현장]

사진제공=한화이글스

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 선발 왕옌청의 역투를 앞세워 롯데 자이언츠를 제압했다.

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한화는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 롯데와 경기에서 5대3으로 승리했다. 왕옌청이 7이닝 2실점 호투했다. 왕옌청은 시즌 9승(4패)을 신고했다.

왕옌청은 동료들에게 공을 돌렸다.

왕옌청은 "오늘은 타격과 수비에서 동료 선수들의 많은 도움을 받아 승리투수가 될 수 있어 기쁘다. 경기 초반 실점이 있었지만, 이후 한 공 한 공과 매 타자에게 집중하며 투구한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 돌아봤다.

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긴 이닝을 던진 점도 만족스러웠다.

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왕옌청은 "특히 오랜만에 홈경기에서 7이닝을 소화해 더욱 뜻깊다. 특별한 루틴이 있는 것은 아니고, 항상 같은 스케줄대로 해야 할 일을 꾸준히 소화하며 경기를 준비하고 있다. 마지막으로 매 경기 변함없는 응원을 보내주시는 팬분들께 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

김경문 한화 감독도 왕옌청을 칭찬했다.

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김 감독은 "누구보다 왕옌청 선수가 7이닝 동안 선발투수의 역할을 잘 소화해줬다"고 기뻐했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com