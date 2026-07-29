한화 김태연 고백.. "야구를 하면 화가 나요" [대전 현장]

대전=한동훈 기자

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 김태연이 승부에 집중하다보면 아쉬움이 커져 화가 날 때가 있다고 고백했다.

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김태연은 29일 대전 롯데전 4타수 4안타 1타점 3득점 불방망이를 휘두르며 승리에 앞장섰다. 한화는 5대3으로 이겼다.

김태연은 최근 동료들로부터 농담 반 진담 반으로 화를 좀 내지 말라는 이야기를 들었다고 한다.

김태연은 "야구를 하다 보면 화가 나요"라며 웃었다.

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김태연은 "생각했던 대로 안 풀리는 게 야구다. 본인이 세운 플랜이 있는데 거기에 맞는 상황이 왔다. 그런데 거기서 실패를 하면 자신에게 화가 많이 난다"고 털어놨다.

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김태연은 최근 임시 주장을 맡았다. 주장 채은성이 부상으로 빠졌다. 채은성은 28일에 복귀했다.

김태연은 "제가 얼마 전에 20타수 무안타까지 갔을 거다. 임시 주장이기도 해서 선수들이 제 눈치를 많이 봤을 것 같다. 코치님들과 재훈이 형이 좋은 이야기 많이 해주셨는데 약간 주체가 안 된 적도 있다"며 미안해 했다.

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김태연은 19일 키움전부터 23일 KIA전까지 4경기 19타수 무안타를 기록했다.

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하지만 최근 5경기 연속 안타에 29일은 4안타를 몰아쳤다.

사진제공=한화이글스

김태연은 "무안타가 끝난 다음 부터는 한 번도 화 안 냈다"며 용서를 구했다.

김태연은 "그 기간이 너무 힘들어서 스트레스 많이 받고 답답했는데 그 기간이 끝나고는 화 한 번도 안 냈다"며 거듭 미안한 마음을 내비쳤다.

동료들이 도와준 덕분에 임시 주장 임무도 잘 완수했다.

김태연은 "위에 형들이나 밑에 친구들이 다들 잘 따라줬다. 최대한 신경 쓸 일 없도록 만들어주려고 했다. 선수들이 야구장에서 본인 하고 싶은 대로 해야 퍼포먼스도 나온다고 생각한다. 팀 분위기 해치지 않는다면 좋은 말로 다 넘어갔다. 팀원들이 잘 도와줘서 마무리 잘 할 수 있었다"며 자신을 낮췄다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com