"추가점 안 나와 힘들었는데…" 꽃감독 웃게 한 홈런왕의 결정적 한방, 더 감동한 포인트는 따로 있었다

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 만루 삼성 디아즈 타구를 잡기 위해 KIA 3루수 김도영이 몸을 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈가 전날 패배를 1회 대량득점이란 같은 방식으로 갚아주며 대구 원정에서 9대4 승리를 거뒀다.

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경기 후반까지 6-4 불안한 리드가 이어지며 추가점이 나오지 않아 답답하던 흐름을 8회 김도영이 3점 홈런으로 단번에 깨뜨리며 쐐기를 박았다.

이 감독은 "추가점이 나오지 않으면서 경기 후반까지 힘든 경기를 했는데, 김도영이 결국 결정적인 3점 홈런을 터뜨리면서 귀중한 승리를 올릴 수 있었다. 7회말 수비에서도 결과를 떠나 최선을 다하는 모습이 보기 좋았다"며 앞선 7회초 2사 만루 디아즈의 얕은 번트 뜬공 타구에 온 몸을 날린 투혼을 칭찬했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 만루 삼성 디아즈 타구를 잡기 위해 KIA 3루수 김도영이 몸을 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 만루 삼성 디아즈 타구를 잡기 위해 KIA 3루수 김도영이 몸을 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 만루 삼성 디아즈 타구를 잡기 위해 KIA 3루수 김도영이 몸을 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

부상을 털고 이날 '복귀'한 김태군은 안방마님으로 존재감을 뽐내며 공수 양면에서 맹활약 했다. 베테랑다운 안정적인 투수 리드와 멀티히트(1타점)로 공수에서 활약했다. '이적생' 하주석 역시 4회 최형우의 안타성 타구를 역모션 슬라이딩 캐치로 잡아내는 등 공수에서 안정된 기량을 선보이며 기대치에 완벽히 부응했다. 1회 적시타를 기록하며 이적 후 4경기 연속 안타를 이어갔다.

이범호 감독은 "하주석도 이적 후 감독의 기대대로 잘 적응해주고 있다. 공수에서 안정감 있는 모습이다. 김태군의 복귀도 오늘 승리에 큰 보탬이 됐다. 안정된 투수 리드는 물론 공격에서도 힘을 보탰다"고 칭찬을 잊지 않았다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

선발 시라카와는 5이닝 3안타 3볼넷 5탈삼진 1시럼 호투로 KIA 데뷔전 이후 시즌 두번째 선발승이자 3승을 달성했다. 7회 등판한 이의리도 최고 156㎞ 강력한 패스트볼로 비록 볼넷 3개로 만루 위기를 자초했지만 구자욱 디아즈를 뜬공 처리하며 결자해지 했다.

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이범호 감독은 "마운드에서는 시라카와가 5이닝을 최소 실점으로 막아내면서 제 몫을 해줬고, 이의리가 비록 위기를 만들기도 했지만 실점하지 않으면서 1이닝을 잘 책임져줬다"고 칭찬했다.

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이어 "연패를 끊기 위해 최선을 다해준 모든 선수들 수고 많았고, 더운 날씨에도 불구하고 끝까지 응원해주신 원정 팬분들께 감사드린다"며 내일의 승리를 다짐했다.