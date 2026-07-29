"추가점 안 나와 힘들었는데…" 꽃감독 웃게 한 홈런왕의 결정적 한방, 더 감동한 포인트는 따로 있었다

[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈가 전날 패배를 1회 대량득점이란 같은 방식으로 갚아주며 대구 원정에서 9대4 승리를 거뒀다.
경기 후반까지 6-4 불안한 리드가 이어지며 추가점이 나오지 않아 답답하던 흐름을 8회 김도영이 3점 홈런으로 단번에 깨뜨리며 쐐기를 박았다.
이 감독은 "추가점이 나오지 않으면서 경기 후반까지 힘든 경기를 했는데, 김도영이 결국 결정적인 3점 홈런을 터뜨리면서 귀중한 승리를 올릴 수 있었다. 7회말 수비에서도 결과를 떠나 최선을 다하는 모습이 보기 좋았다"며 앞선 7회초 2사 만루 디아즈의 얕은 번트 뜬공 타구에 온 몸을 날린 투혼을 칭찬했다.
부상을 털고 이날 '복귀'한 김태군은 안방마님으로 존재감을 뽐내며 공수 양면에서 맹활약 했다. 베테랑다운 안정적인 투수 리드와 멀티히트(1타점)로 공수에서 활약했다. '이적생' 하주석 역시 4회 최형우의 안타성 타구를 역모션 슬라이딩 캐치로 잡아내는 등 공수에서 안정된 기량을 선보이며 기대치에 완벽히 부응했다. 1회 적시타를 기록하며 이적 후 4경기 연속 안타를 이어갔다.
이범호 감독은 "하주석도 이적 후 감독의 기대대로 잘 적응해주고 있다. 공수에서 안정감 있는 모습이다. 김태군의 복귀도 오늘 승리에 큰 보탬이 됐다. 안정된 투수 리드는 물론 공격에서도 힘을 보탰다"고 칭찬을 잊지 않았다.
선발 시라카와는 5이닝 3안타 3볼넷 5탈삼진 1시럼 호투로 KIA 데뷔전 이후 시즌 두번째 선발승이자 3승을 달성했다. 7회 등판한 이의리도 최고 156㎞ 강력한 패스트볼로 비록 볼넷 3개로 만루 위기를 자초했지만 구자욱 디아즈를 뜬공 처리하며 결자해지 했다.
이범호 감독은 "마운드에서는 시라카와가 5이닝을 최소 실점으로 막아내면서 제 몫을 해줬고, 이의리가 비록 위기를 만들기도 했지만 실점하지 않으면서 1이닝을 잘 책임져줬다"고 칭찬했다.
이어 "연패를 끊기 위해 최선을 다해준 모든 선수들 수고 많았고, 더운 날씨에도 불구하고 끝까지 응원해주신 원정 팬분들께 감사드린다"며 내일의 승리를 다짐했다.