'266분 혈투' 잠실 핵폭발! 5홈런 37안타 29득점+몸에맞는볼 4개 → '3324일만의 서건창 5안타' 묻혔네…키움, LG 격파 [잠실리뷰]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 1사 1,2루 서건창이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 2회초 무사 1루 이형종이 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 3회초 김건희가 역전 솔로홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 29일 잠실구장. 보기드문 핵전쟁이 펼쳐졌다. 장장 4시간 넘게 이어진 혈투. 홈런 5개 포함 29득점을 주고받았다. 몸에맞는볼이 3개 나오면서 한때 현장 분위기를 뜨겁게 달구기도 했다.

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최후의 승자는 키움 히어로즈였다. 키움은 LG 트윈스에 역전에 역전을 거듭한 혈투 끝에 18대11로 승리했다.

이날 승리로 36승째(2무61패)를 기록한 키움은 SSG 랜더스와의 차이를 유지하며 탈꼴찌를 꿈꾸고 있다. 반면 LG 트윈스는 42패(54승)를 기록하며 어느덧 2위 KT 위즈보다 4위 KIA 타이거즈와 더 가까워진 현실에 직면했다.

양팀 공히 후끈한 날씨보다 더 뜨거운 불방망이로 상대 마운드를 두들겼다. LG 웰스는 3이닝 5실점, 키움 하영민은 3⅔이닝 7실점 후 조기 강판됐다.

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그래도 최후의 승자는 키움이었다. 특히 7안타 4사구 4개에 폭투 하나를 섞어 한이닝에 9득점을 올린 키움의 5회초 공격이 승패를 가른 분수령이 됐다.

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이날 키움은 올시즌 첫 선발타자 전원 득점, 6번째 전원 출루를 각각 달성했다. 특히 선발 전원 득점-출루 동시 달성은 키움에겐 올해 처음, 리그 전체로는 6번째 나온 기록이다.

23안타은 올시즌 한경기 최다 안타, 18점은 최다 득점이다. 다만 2015년 4월 7일 잠실 두산전에 기록한 27안타, 2018년 7월 11일 대전 한화전, 8월 1일 대구 삼성전에서 기록한 22점의 팀 통산 최고 기록을 깨진 못했다. 서건창은 5안타 2타점 3득점을 몰아치며 리드오프로서의 활약을 100% 해냈다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움이 8대5로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 설종진 감독의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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키움은 서건창(지명타자) 안치홍(2루) 데이비슨(1루) 박찬혁(우익수) 임병욱(중견수) 김건희(포수) 이형종(좌익수) 권혁빈(유격수) 여동욱(3루) 라인업으로 경기에 임했다. 히우라가 부상으로 빠진 자리를 박찬혁 임병욱 김건희 등 토종 타자들로 메우는 모양새. 선발은 '80억 투수' 하영민이다.

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LG는 홍창기(우익수) 박해민(중견수) 오스틴(1루) 문정빈(지명타자) 문성주(좌익수) 오지환(유격수) 문보경(3루) 박동원(포수) 구본혁(2루)으로 맞섰다. 부진한 문보경을 7번까지 내리고, 기세 좋은 문정빈을 4번에 전진배치했다. 선발은 라클란 웰스.

경기전 만난 설종진 키움 감독은 최근 부상으로 빠졌던 필승조 카나쿠보 유토에 대해선 "이젠 괜찮다. 어제도 등판 대기했고, 오늘도 언제든 등판할 수 있다"고 했다. 팔꿈치 통증으로 빠졌던 에이스 알칸타라에 대해서도 "다음 주말(대전 한화 3연전)쯤 기용하려고 준비중"이라고 설명했다.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

염경엽 LG 감독은 마무리 손주영의 불안한 제구를 걱정하는 한편, 10개 구단 중 압도적 1위인 세이브와 홀드에 대해 "그만큼 올시즌 매경기 힘든 시합을 하고 있다는 것을 증명하는 셈"이라며 씁쓸해했다.

먼저 기세를 올린 쪽은 LG였다. 1회말 오스틴이 선제 3점포를 쏘아올렸다. 시즌 30호. KIA 타이거즈 김도영과 다시 어깨를 나란히 했다.

이날 하루의 시작에 불과했다. 키움은 2회초 이형종의 투런포, 서건창의 안타에 이은 데이비슨의 내야안타로 3-3 동점을 이뤘다. 이어 3회초 김건희의 솔로포, 4회초 안치홍의 적시타로 5-3까지 앞서나갔다.

LG도 호락호락하지 않았다. 4회말 문보경-박동원의 연속 안타로 만든 무사 1,3루에서 구본혁의 1타점 적시타, 오스틴의 1타점 2루타, 문정빈의 2타점 역전 적시타를 묶어 한꺼번에 4득점, 7-5로 역전에 성공했다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회말 무사 1,3루 LG 오스틴이 선제 3점홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

하지만 5회초에 사실상 승부가 갈렸다. 키움은 5회초 한이닝에 무려 9득점을 올렸다. 홈런 하나 없이 안타 7개, 볼넷 3개, 몸에맞는볼 하나, 폭투 하나를 섞어 9명의 타자가 홈을 밟았다.

LG의 2번째 투수 김영우를 상대로 1사 후 권혁빈 안타, 여동욱 볼넷이 나왔고, LG는 노장 김진성을 투입했다. 하지만 키움은 아웃카운트 하나 없이 서건창의 안타로 만루, 안치홍의 밀어내기 몸에맞는볼, 데이비슨의 2타점 2루타를 이어가며 8-7로 역전했다.

4번째 투수 우강훈이 마운드에 올랐지만, 박찬혁의 2타점 적시타, 임병욱의 안타, 김건희의 안타, 이형종의 내야땅볼, 우강훈의 폭투가 이어지며 순식간에 키움이 추가로 4점을 올렸다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 1사 1,2루 문정빈이 김선기의 투구를 손에 맞고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

LG는 여기서 5번째 투수 아우찬을 투입했다. 당초 LG 벤치는 김윤식을 투입할 예정이었지만, 김광삼 투수코치의 말실수로 앞서 몸을 풀었던 이우찬을 호명했다. 키움 서건창은 여기서 3유간을 가르는 2타점 적시타로 14-7을 만들었다. 서건창은 2017년 6월 22일 대전 한화전 이래 3324일만의 한경기 5안타를 기록했다.

LG는 키움 2번째 투수 김선기를 상대로 문보경이 5회말 만회의 솔로포를 쏘아올렸다.

키움은 LG의 6번째 투수 이상영을 상대로 6회초 데이비슨-박찬혁의 연속 안타에 이은 김건희의 2타점 적시타로 16-8까지 차이를 벌렸다. LG는 6회말 1사 만루에서 문성주의 1루 땅볼로 1점을 따라붙었지만, 추가 득점에 실패했다.

키움은 7회초 2사 2,3루에서 임병욱의 2타점 적시타, LG는 7회말 2사 후 터진 이재원의 투런포로 각각 2점씩 추가했다. 이재원은 앞서 송찬의의 홈런성 타구가 펜스 상단에 맞고 나온 아쉬움을 갚아준 시원한 한방이었다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회초 서건창이 2루타를 치고 질주하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

이 과정에서 LG는 6회 문정빈-신민재, 7회 이주헌이 잇따라 몸에맞는볼을 당하며 한때 팬들의 함성이 거칠어지기도 했지만, 선수들 선에서 잘 무마했다. 마운드의 경우 이상영이 8회초까지 3이닝 4실점으로 역투했고, 9회초를 배재준이 마무리지었다.

키움도 6회 김성민, 7회 박윤성, 8회 정다훈에 이어 9회 최현우가 마운드에 올랐다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com