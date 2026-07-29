5G 20타수 2안타 11삼진...'대폭망'인줄 알았는데, 반전의 홈런포가 터졌다 [인천 현장]

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 타격하는 SSG 마드리스. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "야구를 대하는 태도가 더 겸손해지고 있다."

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'폭망'인가 했다. 그런데 팀을 구해냈다. 예술적 스윙으로 말이다. 일단은 조금 더 지켜봐야 할 듯 하다.

SSG 랜더스는 29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 6대2로 승리했다. 3회 터진 외국인 타자 마드리스의 결승 투런포가 결정타였다.

마드리스는 SSG가 부상으로 이탈한 에레디아의 단기 대체 선수로 야심차게 영입한 선수. KBO리그 두 번째 경기인 22일 롯데 자이언츠전에서 홈런 포함 3안타를 치며 '대박'의 향기를 풍겼다.

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하지만 이후 '폭망' 조짐이었다. 이후 5경기 20타수 2안타 11삼진. 총체적 난국. 하지만 두산전 결정적 홈런으로 반등 계기를 마련했다.

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마드리스는 2B2S 상황서 최승용의 낮은 스위퍼를 제대로 걷어올렸다. 최승용이 실투를 던졌다기보다, 마드리스가 완벽한 타이밍에 아름다운 스윙으로 타구를 담장밖으로 날려보냈다. 휘는 각이 큰 스위퍼에 타이밍을 완벽하게 맞추는 게 결코 쉬운 일이 아닌데, 스윙 궤적이 매우 좋았다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 5회말 무사 마드리스가 헛스윙 후 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

마드리스는 "모든 선수들이 잘했다. 나도 내가 할 수 있는 건 다 하고 싶은 마음이었다"며 "모처럼 만에 질 좋은 타구를 날렸고, 홈런으로 이어졌다. 팀이 이겨 기분이 좋다. 상대 선발을 처음 봤다. 어려움이 있었다. 첫 타석 때 투구 스타일을 유심히 봤다. 그래서 두 번째 타석 스위퍼를 노렸다. 배트에 정확하게 맞았다"고 말했다.

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마드리스는 한국 야구 적응에 대해 "거의 매일 새롭게 야구를 배우고 있다. 야구를 대하는 태도가 더 겸손해지고 있다. 적응하려고 노력중이다. 훈련도 열심히 하고 있다. 내 루틴을 지키며 열심히 하다보면 더 좋은 결과가 나올 것"이라고 말했다.

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마드리스는 마지막으로 자신의 응원가에 대해 "들으면 마음이 들끓는다. 팬들에게 감사하다. 결과가 안 좋아도 늘 열성적으로 응원가를 불러주신가. 큰 힘이 된다"고 강조했다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com