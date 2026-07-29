LG 초비상! '에이스 → 홈런 공장장' 1선발에서 폭풍추락…50이닝이 '분수령'이었다 [잠실리포트]

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 웰스가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회초 무사 2루 웰스가 안치홍에 1타점 적시타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 웰스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 1선발급 존재감을 뽐내던 외인이 심상치않다. 한국의 뜨거운 여름에 대비해 시즌초 충분한 휴식을 부여했지만, 그것만으론 부족했던 걸까.

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LG 트윈스 라클란 웰스가 그 주인공이다. 올해 최고의 아시아쿼터, '탈아시아급' 선발투수였던 웰스의 태산같던 존재감이 점점 흔들리고 있다.

웰스는 29일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 주중시리즈 2차전에 선발등판, 3이닝만에 9안타 2볼넷 5실점으로 무너지며 교체됐다.

웰스가 5이닝 이전에 교체된건 올시즌 5번째, 아웃카운트 10개도 채우지 못한 건 6월 27일 부산 롯데 자이언츠전 이후 2번째다.

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문제는 웰스의 경기 내용이 날이 갈수록 점점 나빠지고 있다는 점. 시즌 전부터 우려되던 체력 문제와 올해 유독 더 후덥지근한 한국의 여름이 어우러져 웰스를 괴롭히는 모양새다.

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웰스의 기록이 급격히 나빠진 분수령은 경기수로는 9경기, 이닝으로는 50이닝을 넘어서면서부터다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 2회초 무사 1루 웰스가 이형종에 2점홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

4월 2일 잠실 KIA 타이거즈전(6이닝 1실점)을 시작으로 6월 4일 수원 KT 위즈전(5이닝 3실점)까지, 웰스는 첫 9경기 동안 50⅓이닝을 소화하며 3승2패, 평균자책점 1.97을 기록했다. 다소 승운이 따르지 않았지만, 경기 내용은 좋았다.

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지난해 키움 히어로즈 시절과 달리 일반 외국인 투수도 아닌 아시아쿼터로 왔기에 그 '사기성'이 더욱 돋보였다. 두 손을 한꺼번에 던지는 듯한 독특한 투구폼으로 타자의 시야를 흔드는 장점도 부각됐다.

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문제는 그 이후다. 6월 5일 이후 웰스는 8경기에서 40⅓이닝을 소화하며 2승3패 평균자책점 5.80으로 부진했다. 여기에 이날 3이닝 5실점 부진까지 더해졌다.

웰스는 지난 6월 자신의 체력을 우려하는 시선에 대해 "키움 퇴단 후 남은 비시즌을 올시즌을 위한 준비에 투자했다. LG에선 불펜 등판 없이 일정하게 선발로만 등판하고 있고, 미국-호주-한국에서 뛰는 동안 체력 문제에 직면한 적은 없다. 한국의 여름도 겪어봤고, 호주 날씨가 한국보다 더 덥다"며 자신감을 표한 바 있다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 선발 투구하고 있는 LG 웰스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

하지만 웰스의 체력 저하는 기록으로 나타난다.

첫 9경기 동안 웰스의 피홈런은 단 1개, 하지만 이날 포함 이후 9경기에서 웰스는 무려 11개의 홈런을 허용하고 있다. 월간 평균자책점도 4월 1.16 → 5월 3.14 → 6월 5.01 → 7월 6.14로 급격히 악화일로다.

평균 구속은 큰 차이가 없지만, 타팀의 집중 분석과 더불어 웰스의 구위가 떨어지고 있다는 반증이다. 웰스의 홈구장이 투수에게 유리한 잠실임을 감안하면 더욱 심각한 변화다.

이는 시즌 전부터 어느 정도 예상된 바. 웰스는 2013~2014시즌 호주야구리그(ABL)를 통해 프로에 처음 입문했다. 이후 지난해까지 총 13년의 프로생활 동안 한시즌 100이닝 이상을 소화한 적이 단 한번도 없다. 미국 마이너리그 더블A와 싱글A에서 뛴 2024년(93⅓이닝)이 데뷔 후 최다 이닝이다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 선발 웰스가 연이은 수비 실책에 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

하이 싱글A와 루키리그에서 뛴 2017년(85⅓이닝), 2024~2025시즌 호주리그(54이닝)와 KBO리그 키움 히어로즈(20이닝)을 합친 2025년(74이닝)까지 총 3시즌을 제외하면 50이닝을 넘긴 해도 없다.

하물며 풀시즌 선발로 기회를 받은 적은 올해가 처음이다. LG 또한 시즌초 웰스를 선발로 활용하다 중반 이후 불펜으로 돌릴 계획이었다.

치리노스 퇴출-임찬규·송승기 부진-손주영 마무리행이 겹치면서 LG 선발진이 흔들린 결과 웰스가 그대로 선발에 남았는데, 웰스 역시 한계에 부딪친 모양새. 앞서 8연패의 악몽을 겪은 LG로선 이제 진짜 시즌 운영에 빨간불이 켜졌다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com