'도대체 어떻게' KIA 이 선수 살렸다고? 日 유학 유행 이유 있다…"스스로 힘 쓰는 느낌 많이 없었는데"

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "손혁 한화 이글스 단장도 왔더라."

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지난달 이의리를 비롯한 KIA 타이거즈 투수들이 일본 지바현에 있는 'NEXT BASE ATHLETES LAB(넥스트 베이스볼 애슬리츠 랩)'에서 단기 연수를 받고 있었을 때다. KIA 투수들이 훈련을 받는 동안 손혁 단장도 해당 훈련 시설을 방문해 어떤 시스템으로 운영되고 있는지 직접 눈으로 확인했다.

한 관계자는 "한화도 김서현이 고민이지 않나. 김진욱(롯데 자이언츠)이라는 성공 사례도 있고, 비슷한 제구 문제를 겪고 있는 이의리가 효과를 본다면 한화도 김서현을 일본으로 보낼 생각을 하고 있는 것 같다"고 이야기했다.

한화는 이달 9일 김서현을 넥스트 베이스볼 애슬레틱스랩으로 보냈다. KIA 선수들과 마찬가지로 3주 연수 프로그램이었다. 김서현은 지난해 33세이브를 달성, 한화를 한국시리즈 준우승으로 이끈 마무리투수였는데 올해는 완전히 무너졌다. 12경기에서 1승2패, 1세이브, 8이닝, 평균자책점 12.38로 무너졌다. 시즌 중에도 김서현을 일본으로 보내는 결단을 내린 이유다.

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지난 28일에는 SSG 랜더스가 일본 유학 유행에 합류했다. 팀 내 투수 유망주인 최용준 이준기 김도현 변건우 등이 넥스트 베이스볼 애슬레틱스랩으로 향했다.

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김진욱이 먼저 성공 사례를 쓰긴 했지만, 반등할 수 없을 것 같았던 이의리의 부활이 유행에 결정적 영향을 준 것으로 보인다.

이의리는 일본 유학 전까지 10경기에서 1승6패, 35⅓이닝, 평균자책점 9.42로 부진했다. 제구가 문제였다. 삼진 39개를 잡는 동안 4사구가 34개에 이르렀다.

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일본에 다녀온 이의리는 훨씬 안정감이 생겼다. 29일 대구 삼성 라이온즈전 등판 전까지 4경기에서 1승, 6⅔이닝, 평균자책점 2.70을 기록했다. 삼진 6개를 잡는 동안 볼넷과 사구를 단 1개씩만 기록한 게 눈에 띄었다.

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이의리는 29일 삼성전에서 모처럼 제구가 흔들려 볼넷 3개를 허용했지만, 1이닝 무실점으로 잘 버텼다. 구위와 마운드 위에서 자신감을 회복했기에 위기에도 경기 운영 능력을 보여줄 수 있었다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 실점 허용 후 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 김진욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

도대체 일본에 어떤 노하우가 있길래 3주 남짓한 시간만 써도 효과를 보는 것일까.

이의리는 "바이오메카닉 자체가 힘의 흐름이나 사용하는 분포도라고 표현해야 하나, 그런 것들을 체크하는 데 도움이 됐다. 고민이 다 해소됐다고 보진 않는다. 다만 일본에서도 이야기한 게 이제 좋아졌으니까. 뭔가를 더 하려고 하기보다는 지금 좋아진 느낌을 기억하면서 그 부분을 살려갔으면 좋겠다고 했다. 원래의 나라면 뭔가 더 하려고 했을 텐데, 만족하고 조금 비우려고 하니까 오히려 잘되는 것 같다"고 했다.

이의리는 이어 "전에는 공에 힘이 별로 실리지 않는 느낌이기도 했고, 구속과 별개로 뭔가 내 스스로 힘쓰는 느낌이 많이 없었다. 지금은 불펜이기도 하고, 혼자 쉬다가 와서 구속이 많이 나오고 있지만, 그것과 별개로 스스로 힘을 잘 사용하고 있다는 게 느껴져서 그 부분이 가장 좋다. 공에 힘이 실리는 느낌이 드니까 스스로한테 빠져 있기보다는 상황에 조금 더 집중하게 되는 것 같다. 그래서 계속 좋은 결과가 나오고 있는 것 같다"고 덧붙였다.

김진욱 이의리 김서현 모두 신인 때부터 특급 유망주로 평가받았다. KBO리그의 현재이자 미래가 될 투수들. 야구와 관련해서는 세계 1위 일본의 시스템이 훨씬 잘 구축돼 있다는 것은 부정할 수 없다. 투수 쪽으로는 더더욱 그렇다. 야마모토 요시노부와 사사키 로키(LA 다저스) 등 미국 메이저리그에서도 특급으로 평가받는 투수들을 일본은 꾸준히 키워내고 있다. 일본의 도움을 받은 세 투수도 만년 유망주 꼬리표를 떼고 이제는 리그를 대표하는 투수로 성장할 수 있을까. 한국 야구의 미래가 걸린 일이기도 하기에 일본 유학 유행이 더 관심을 받고 있다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com