"감사했고, 절실했다" 한화에서 잊혀지던 유격수→KIA 이적 후 첫 타석, 과연 무엇을 보았을까

28일 라이온즈파크에서 만난 KIA 하주석. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]승차 없는 5위로 밀리며 위기에 봉착했던 KIA 타이거즈. 29일 연패를 끊으며 반등의 발판을 마련했다.

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어둠 속에서도 피어오르는 희망의 빛.

한화 이글스에서 트레이드로 붉은 유니폼을 입은 내야수 하주석이다. 이적 후 연일 인상적인 활약으로 팀 내 새로운 활력소가 되고 있다.

하주석은 지난 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에서도 펜스를 직격하는 추격의 적시 2루타를 터뜨렸다. 29일 삼성전에 7번 유격수로 전진배치된 하주석은 4회 최형우의 안타성 타구를 역모션 슬라이딩 캐치로 잡아내는 등 공수에서 안정된 기량을 선보이며 기대치에 완벽히 부응했다. 1회에도 적시타를 기록하며 이적 후 4경기 연속 안타를 이어갔다.

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이날 경기 후 이범호 감독은 "하주석도 이적 후 감독의 기대대로 잘 적응해주고 있다. 공수에서 안정감 있는 모습"이라고 칭찬했다.

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이로써 이적 후 4경기 연속 안타 행진을 이어간 하주석은 그중 장타만 2개를 기록하며 하위타선의 키플레이어로 자리매김 하고 있다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 하주석이 삼성 코치진에게 인사를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

이범호 감독의 확신 "내야 체력 안배와 집중력 강화, 하주석 효과 크다"

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28일 삼성전을 앞두고 만난 이범호 감독은 하주석의 합류를 매우 반가워했다. 이 감독은 "(하주석의 합류를) 매우 좋게 봤다. 워낙 내야 경험이 많은 선수"라며 기대감을 숨기지 않았다.

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이어 내야 운용 구상에 대해 "김선빈, 하주석, 김규성 세 명이서 유격수와 2루수를 번갈아 맡아주면 확실히 경기 집중도가 살아난다"라며, "이런 무더위 속에 선수가 3일 동안 3경기를 다 뛰는 것보다 2경기를 뛰고 체력을 안배하는 것이 집중력 싸움에서 엄청나게 크다. 나 역시 선수 시절 내야수를 해봐서 알지만, 너무 많은 경기를 연속으로 뛰다 보면 체력적으로나 정신적으로 힘들 때가 많다"고 설명했다.

하주석의 합류가 단순한 전력 보강을 넘어 기존 내야진의 과부하를 줄여주고 밸런스를 유지해주는 '가뭄의 단비'가 되었음을 강조한 것이다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 하주석이 수비를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

퓨처스에서의 기약 없는 기다림… "KIA에서 1군 무대 뛰는 것 자체가 감사"

올 시즌 한화에서 주로 퓨처스(2군) 리그에 머물며 힘든 시기를 보냈던 하주석에게 이번 이적은 야구 인생의 새로운 전환점이다.

새 출발의 계기를 묻는 질문에 하주석은 "올해 한화에서 퓨처스에 오래 있었기 때문에 마음고생이 조금 있기도 했다"고 솔직한 속내를 털어놓았다. 그러면서 "KIA로 트레이드 돼 와서 무엇보다 1군 무대에서 경기를 뛰고 있다는 사실 자체에 되게 감사한 마음을 많이 가지고 뛰고 있다"며 "팀에서 나를 데려온 이유와 원하는 역할이 명확히 있기 때문에, 그에 맞게 내가 해야 할 역할들을 잘 생각하면서 부응하려고 많이 노력 중"이라고 절실함을 전했다.

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

첫 타석, 붉은 함성, 그리고 2루타… "아, 진짜 왔구나"

이적 후 첫 경기, 첫 타석에서부터 강렬한 2루타를 터뜨리며 화려하게 신고식을 치렀던 순간을 돌아보는 하주석의 눈빛은 유독 빛났다.

그는 "첫 타석에서 포수가 타임을 요청한 상황이었다. 혼자 타석에 가만히 서 있었는데, 3루 쪽을 메운 KIA 타이거즈 팬분들이 눈에 들어오더라. 그 순간 정말 엄청나게 열성적으로 제 이름을 외쳐주셨다. 그 함성을 듣는 순간 '아, 내가 진짜 새로운 팀에 왔구나' 하는 생각이 번쩍 들었다. 동시에 팬들에게 정말 좋은 모습을 보여드려야겠다는 다짐을 했다. 열정적인 응원 덕분에 마음을 다잡을 수 있었고, 마침 좋은 결과(2루타)로 첫인사를 건넬 수 있었던 것 같다"고 환영해준 KIA 팬들을 향해 감사의 뜻을 전했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com