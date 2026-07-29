日 유학 마치고 돌아온 김서현, 본격 실전 돌입→1이닝 무실점, 그런데…

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 연습 투구를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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[스포츠조선 이종서 기자] 일본 단기 유학을 마치고 돌아온 한화 이글스의 투수들이 첫 실전 점검을 했다.

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한화는 지난 7일 일본 지바현 이치카와시에 위치한 넥스트 베이스볼 애슬레틱스랩에 김서현과 권민규를 파견했다.

성공 사례는 충분했다. 올 시즌을 앞두고 다녀온 김진욱은 18경기에서 5승5패 평균자책점 3.19로 롯데 자이언츠의 에이스로 거듭났다.

전반기 10경기에서 1승6패 평균자책점 9.42로 부진했던 이의리도 '일본 유학' 효과를 보고 있다. 후반기 5경기에서 1승 1홀드 평균자책점 2.35로 핵심 불펜으로 활약하고 있다.

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투구 밸런스를 전반적으로 다시 잡아주는 만큼 투수와 잘 맞을 경우 구속 및 제구력 향상에 도움이 된다는 평가다.

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김서현은 지난해 33세이브를 기록하며 역대 이글스 우완투수 최다 세이브 신기록을 세웠다. 그러나 지난해 막바지부터 흔들리기 시작했던 김서현은 올 시즌 12경기에서 8이닝을 던지며 평균자책점 12.38로 부진했다. 결국 지난 5월7일 KIA전에서 아웃카운트를 한 개도 잡지 못한 채 2안타 4사구 3개 4실점(3자책)으로 부진한 이후 1군 엔트리에서 제외됐다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

김서현은 그동안 투구폼에 대한 많은 고민을 안고 있었다. 본인이 원하는 투구폼과 코칭스태프가 바라보는 투구폼 사이에는 간극이 존재했다. 좋은 성적이 나기도 했지만, 부진에 빠지자 출구를 찾지 못하고 있다.

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일본 유학은 일단 성공적이라는 평가였다. 일본에서 마지막 테스트를 본 한화 손혁 단장은 "김서현이 일본의 의견도 들으면서 모두가 걱정했던 부분을 수정했다. 몸의 움직임을 안정시키는 쪽으로 해결책을 찾았다. 마지막으로 던질 때는 좋아진 모습이었고 (김)서현이도 만족했다"고 이야기했다.

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밸런스를 전반적으로 조정한 만큼, 실전에서의 적용이 중요했다. 김서현은 29일 강화 SSG퓨처스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 퓨처스리그 경기에 등판했다. 6회말 등판한 김서현은 총 11개의 공을 던졌다. 볼넷이 한 개 나오기는 했지만, 1이닝을 무실점으로 막았다. 나쁘지 않은 출발. 그러나 아쉬운 점도 있었다. 11개의 공 중 스트라이크는 4개에 불과했다. 선두타자 김민범을 초구로 중견수 뜬공 처리했지만, 후속 김정민에게 스트레이트 볼넷을 내줬다. 이어 이승빈과의 승부도 1B2S에서 연속으로 볼을 내주면서 풀카운트 승부까지 갔다. 헛스윙 삼진으로 잡은 뒤 김정민의 도루 실패로 이닝을 끝낼 수 있었다.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 한화 권민규가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

김서현과 함께 다녀온 권민규는 김서현에 앞서 마운드에 올라와 1이닝 2안타 1볼넷 1실점을 했다. 1사 후 연속 안타와 볼넷으로 만루 위기에 몰린 뒤 희생플라이로 실점을 했다. 후속 최윤석을 우익수 뜬공으로 돌려세우면서 추가 실점없이 이닝을 끝냈다.

한화로서는 이들이 김진욱 이의리에 이어 또 하나의 일본 유학 성공자로 남길 바라고 있다. 일단 첫 등판에서는 성과도 보였고, 과제도 남았다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com