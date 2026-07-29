SF는 '안판다'는데 계속 이어지는 이정후 트레이드설, 양키스는 철수? "올 이유 없어 보여"

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[스포츠조선 박상경 기자] 계속 이어지는 이정후(샌프란시스코 자이언츠) 트레이드설에서 뉴욕 양키스는 한 발 물러서는 것일까.

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미국 매체 SB네이션은 29일(한국시각) 양키스의 잠재적 트레이드 후보로 이정후를 거론하며 '과연 적합한 선택일까'라며 공수 기록을 분석했다. 매체는 '핵심 외야수인 애런 저지와 코디 벨린저의 장기 이탈이 불가피해지면서 양키스는 타선 보강에 대한 압박을 더 크게 받게 됐다'며 '6년 1억3000만달러 계약 3년차에 접어든 이정후는 뛰어난 타격 능력으로 지난 몇 년간 콘택트와 장타력 사이 균형을 고심해 온 양키스에 콘택트 지향적인 모습을 가져다 줄 수 있을 것'이라고 적었다.

SB네이션은 '이정후는 외야 전 포지션을 소화할 수 있으며, 현시대에 보기 드문 3할 타율(0.302)과 낮은 삼진율을 갖고 있다. 강한 어깨와 더불어 평균에 불과한 발놀림을 뛰어난 주르 센스로 커버한다'며 '라인드라이브형 스윙을 구사하는 좌타자라는 점을 고려하면, 양키스타디움이 그에게 유리할 수 있다는 주장도 있다'고 소개했다. 이어 '이정후는 득점권 타율 0.313에 31타점, 2아웃 상황에선 타율이 0.406까지 치솟는다'며 '베이스볼 레퍼런스가 고위험 상황으로 분류하는 타석에선 타율 0.389(57타수 21안타)를 기록했다. 올 시즌은 타격 면에서 그에게 최고의 시즌'이라고 덧붙였다.

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하지만 우려도 나타냈다. SB네이션은 '이정후는 볼넷을 잘 얻어내지 못했고, 타격도 특별히 강하지 않다. 스탯캐스트 수비 득점 가치 기준으로 수비력이 뛰어난 선수라는 평가를 받은 적도 없다'며 'FA시절 이정후가 주목 받은 이유 중 하나는 넓은 수비 범위였지만, 그 부분이 기대에 미치지 못하고 있다'고 지적했다. 또 '이정후가 중견수로서 충분한 수비 범위를 갖추지 못한다면, 그를 (양키스) 로스터에 포함시켜야 한다는 건 타당성이 떨어진다. 저지와 벨린저가 복귀하면 코너 외야수 기용이 확실히 되는데, 트렌트 그리샴이 좋은 활약을 보이는 상황에서 양키스가 그의 대체자를 찾을 가능성은 낮다'고 분석했다. 그러면서 '이정후가 저지, 벨린저의 공백을 메울 수 있는 좋은 옵션이 될 수 있지만, 내년 이후를 내다보고 영입하기는 쉽지 않다'고 전망했다.

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샌프란시스코의 상황도 거론했다. SB네이션은 '샌프란시스코가 이정후를 트레이드하고 싶어할 지도 의문이다. 현재 외야에 이정후를 대체할 만한 확실한 후계자가 없다'며 '상위권 유망주는 대부분 어리고 내야수 위주이며, 40인 로스터 역시 유망주 숫자가 적다'며 '이정후가 아직 슈퍼스타급 선수가 아니라는 점이 트레이드 반대 급부로 작용할 것까지 고려하면 그를 트레이드할 만한 뚜렷한 이유는 없어 보인다'고 지적했다.

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SB네이션은 '스즈키 이치로를 롤모델 삼아 비슷한 타격 스타일을 보여주는 이정후는 양키스 타선에 새로운 활력을 불어 넣을 수 있을 것이라는 기대감이 든다'면서도 '하지만 수비 포지션이 확실치 않고, 샌프란시스코가 그를 트레이드할 만한 이유가 없는 상황에서 그가 양키스에 합류한다면 다소 의외일 것'이라고 마무리 했다.

앞서 USA투데이의 밥 나이팅게일 기자는 '샌프란시스코는 올 여름 이정후를 트레이드할 계획이 없다'고 전한 바 있다. 하지만 애틀랜타 브레이브스, 필라델피아 필리스 등 리드오프형 외야수 보강을 원하는 팀들이 트레이드 후보로 지속적으로 거론되고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com