"빠르면 9월말" 이럴수가! 청천벽력, 오타니 사이영상 물거품…MVP도 모른다

오타니 쇼헤이. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]오타니 쇼헤이가 직접 자신의 몸 상태에 대해 밝혔다. 투수 복귀 시기에 대해서는 빨라야 9월말이라고 이야기했다.

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LA 다저스 오타니는 29일(이하 한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2026메이저리그(MLB) 시애틀 매리너스와의 경기에서 1번-지명타자로 선발 출전해 4타수 3안타(1홈런) 1볼넷 3타점 1득점으로 맹활약을 펼쳤다. 팀은 6대7로 졌지만, 빼어난 활약을 펼친 오타니가 경기 후 클럽하우스에서 인터뷰를 가졌다.

오랜만의 인터뷰였다. 오타니는 취재 요청이 워낙 많은 선수인 탓에 정해진 날에 맞춰서 공동 인터뷰를 실시하는데, 올스타 휴식기 이후 처음으로 인터뷰에 응했다.

오타니는 현재 왼쪽 무릎 통증으로 인해 투수 등판을 하지 않고있다. 7월 4일 샌디에이고 파드리스전 등판(6이닝 3실점)이 마지막이고, 거의 한달 가까이 정상 투구를 하지 못하고 있는 상황이다. 그동안 데이브 로버츠 감독이 브리핑에서 오타니의 몸 상태에 대해 전했지만, 자신이 직접 상태를 밝힌 것은 이번이 처음이다.

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오타니는 '산케이스포츠' 등 현지 언론과의 인터뷰에서 "최근 왼쪽 무릎에 주사 치료를 받았다"면서 "아직 무릎 부위에 위화감이 있기 때문에 일단은 (투구를)쉬자는 게 기본적인 방침이다. 꽤 좋아진 것은 틀림없지만, 의사와 상담할때도 통증이 완전히 사라지지는 않는 느낌"이라고 밝혔다.

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그러면서 투수 복귀 시점에 대해서는 "9월말이라고 본다. 포스트시즌 전에 맞춰야 한다는 게 나와 팀의 공통적인 생각이다. 팀이 좋은 위치에 있다면, 무리를 해서 던져야 할지는 팀과 의논해 결정하려고 한다. 일단은 9월말에 맞추는 게 현재까지의 공통된 생각"이라고 공개했다.

정상적으로 투타겸업을 하려면 최소 2개월의 시간이 더 필요하다는 뜻이다. 생각보다 무릎 염증으로 인한 통증 정도가 컸던 것으로 보인다.

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오타니는 이제 올해 정규 시즌 잔여 경기는 타격에만 집중할 예정이다. 아직 한번도 수상하지 못했던 사이영상 수상은 사실상 불발이나 다름없고, 올해 부상으로 인해 완전한 컨디션을 못보여주면서 연속 MVP 수상 역시 쉽지 않은 상황이다.

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'유니콘' 오타니가 남은 시즌 동안 대반전을 이뤄낼 수 있을까.

나유리 기자 youll@sportschosun.com