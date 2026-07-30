'드디어 살아났다' 최근 3경기 부진 씻어낸 시라카와, 5이닝 1실점 호투에 대투수 양현종도 아낌없는 박수

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와를 향해 박수를 보낸 양현종. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 박재만 기자] 가장 필요했던 순간 선발 시라카와가 완벽하게 살아났다.

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최근 3경기 연속 5이닝을 채우지 못하며 고개를 숙였던 시라카와가 데뷔전 이후 최고의 피칭을 선보이며 오랜만에 활짝 웃었다. 누구보다 시라카와의 호투를 반긴 사람은 대투수 양현종이었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 전날 선발 올러라 1회에만 8실점하며 무너졌던 KIA에 가장 절실했던 것은 선발 투수의 긴 이닝 소화였다. 그리고 그 역할을 시라카와가 완벽하게 해냈다.

선발 시라카와가 마운드에 오르기도 전부터 형들이 든든한 득점 지원에 나섰다. KIA 타선은 삼성 선발 양창섭을 상대로 1회초에만 8안타와 1볼넷을 묶어 6득점하며 시라카와의 어깨를 한결 가볍게 만들었다.

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넉넉한 리드와 함께 마운드에 오른 시라카와는 더욱 힘차게 공을 뿌렸다. 1회 선두타자 김지찬에게 안타를 허용했지만 김성윤과 구자욱, 디아즈를 범타 처리하며 깔끔하게 첫 이닝을 마쳤다. 전날 KIA가 1회부터 흔들렸던 아쉬움을 완벽하게 씻어내는 피칭이었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 시라카와. 대구=박재만 기자

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2회에도 위기는 있었지만 흔들리지 않았다. 1사 후 이재현에게 2루타를 허용했지만 후속 타자를 잡아내며 실점 없이 이닝을 마무리했다. 3회 선두타자 김지찬에게 볼넷을 내줬지만 김성윤을 병살타로 처리한 뒤 구자욱까지 땅볼로 돌려세우며 위기를 지웠다.

5회 첫 실점을 허용했지만 시라카와는 끝까지 침착했다. 1사 후 전병우에게 솔로 홈런을 허용했지만 흔들림은 없었다. 후속 타자 김지찬을 뜬공 처리한 뒤 김성윤을 삼진으로 돌려세우며 승리 투수 요건을 갖춘 채 자신의 임무를 완수했다.

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이날 시라카와는 5이닝 동안 투구수 101개를 기록하며 3피안타(1피홈런) 3볼넷 5탈삼진 1실점 호투를 펼쳤다. 최근 3경기 연속 5회를 채우지 못하며 2패를 떠안았던 시라카와에게는 그 어느 때보다 값진 5이닝이었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 시라카와가 이물질 검사를 받고 있다. 대구=박재만 기자

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더욱 의미 있었던 것은 위기를 이겨내는 과정이었다. 이날 경기 전까지 올 시즌 8경기에서 2승 4패 평균자책점 5.77을 기록 중이던 시라카와는 최근 3경기에서 각각 4이닝, 3⅔이닝, 3이닝만 소화한 채 마운드를 내려와야 했다. 호투가 절실했던 중요한 경기에서 시라카와는 자신의 가치를 증명했다.

5회까지 자신의 역할을 완벽하게 마친 시라카와가 더그아웃으로 향하자 가장 앞에서 기다리고 있던 선수는 양현종이었다. 대투수는 후배를 향해 아낌없는 박수를 보내며 호투를 반겼다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와를 향해 박수를 보낸 양현종. 대구=박재만 기자

하지만 시라카와의 하루는 끝나지 않았다. 오랜만에 밝은 표정으로 더그아웃에 들어선 시라카와는 곧바로 포수 김태군, 이동걸 투수코치와 이날 피칭을 복기했다. 자신의 투구를 하나씩 돌아본 뒤에야 시라카와는 활짝 웃으며 시원한 물 한 모금을 들이켰다.

오랜 부진을 털어낸 값진 5이닝이었다. KIA가 가장 필요했던 순간, 시라카와는 데뷔전 이후 최고의 피칭으로 지난 부진을 완벽하게 씻어냈다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와가 더그아웃에 들어서고 있다. 대구=박재만 기자

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와가 이동걸 코치와 이날 피칭을 복기하고 있다. 대구=박재만 기자