'이래서 김도영이다' 7회 몸 던지고 8회 담장 넘겼다...무안타 침묵 날린 쐐기 스리런에 뜨거운 포효

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 포효하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 박재만 기자] 슈퍼스타는 가장 중요한 순간 자신의 존재감을 증명했다. 무안타 침묵도 김도영을 막지 못했다. 7회 몸을 던진 투지는 8회 극적인 스리런포로 이어졌다.

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가장 극적인 순간 홈런포를 터뜨린 김도영은 포효했다.

김도영에게 무안타 경기는 없었다. 그리고 가장 필요한 순간, 가장 결정적인 한 방은 역시 김도영의 몫이었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 팽팽했던 승부는 8회초 김도영의 스리런 홈런 한 방으로 순식간에 KIA 쪽으로 기울었다.

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이날 김도영은 7회까지 안타가 없었다. 1루수 뜬공과 3루수 땅볼, 우익수 라인드라이브 아웃, 중견수 뜬공으로 물러났다. 선발 라인업에 이름을 올린 KIA 타자들 가운데 유일하게 안타를 기록하지 못한 선수가 바로 김도영이었다.

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하지만 슈퍼스타는 침묵이 길어질수록 더욱 강했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 만루 삼성 디아즈 타구를 잡기 위해 KIA 3루수 김도영이 몸을 날리고 있다. 대구=박재만 기자

김도영은 타석에서만 빛난 것이 아니었다. 7회말 2사 만루 위기에서 보여준 투지는 이날 김도영이 얼마나 경기에 몰입하고 있었는지를 보여주는 장면이었다.

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삼성 디아즈의 빗맞은 타구가 3루 더그아웃 방향으로 향하자 김도영은 펜스를 의식하지 않고 본능적으로 몸을 던졌다. 아쉽게 포구에는 실패했지만, 위험을 감수한 김도영의 허슬 플레이는 팀을 향한 책임감을 고스란히 담고 있었다.

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몸을 아끼지 않은 수비는 결정적인 순간 타석에서도 이어졌다.

삼성이 2점 차까지 추격했다. 달아나는 점수가 필요했던 8회초. KIA에는 추가 득점이 반드시 필요했다. 2사 1, 2루 결정적인 찬스에서 타석에 들어선 선수는 김도영이었다.

삼성 김태훈이 던진 투심 패스트볼이 스트라이크존으로 들어온 순간 KIA 김도영의 배트가 힘차게 돌아갔다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 포효하고 있다. 대구=박재만 기자

타격 직후 김도영은 타구를 끝까지 바라봤다. 누구보다 먼저 홈런을 직감한 김도영은 제자리에서 펄쩍 뛰었다. 김도영은 타구가 라이온즈파크 담장을 넘어가는 순간 배트를 힘차게 던진 뒤 더그아웃을 향해 포효했다. 무안타의 아쉬움은 단 한 번의 스윙으로 모두 지워졌다.

슈퍼스타 김도영은 가장 중요한 순간 스리런 홈런을 터뜨리며 경기의 흐름을 완전히 바꿔놓았다. 홈런 치고 더그아웃에 들어선 김도영은 동료들의 뜨거운 환호를 받았다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자

이날 유일하게 안타가 없었던 김도영은 가장 필요한 순간 가장 값진 안타를 만들어냈다. 그리고 그 안타는 단순한 안타가 아닌 승부를 결정짓는 스리런 홈런이었다.

7회말 2사 만루 위기에서 자신도 모르게 몸을 던졌던 3루수 김도영의 투지는 결국 8회초 2사 1, 2루 스리런포로 완성됐다. 슈퍼스타는 위기의 순간 몸을 던졌고, 결정적인 순간 담장을 넘겼다. 그래서 김도영은 역시 김도영이었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 김도영이 타격을 하고 있다. 대구=박재만 기자