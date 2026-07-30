'NL 사이영 → 성추문 퇴출' 인생 꼬인 바우어, 다저스 이야기에 발끈 "그런 팀 가지 말았어야"

사진출처=디아블로스 델 로호스 멕시코 구단 홈페이지

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[스포츠조선 박상경 기자] 트레버 바우어가 성추문으로 자신을 퇴출시킨 LA 다저스에 대한 원한을 숨기지 않았다.

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바우어는 29일(한국시각) 유튜브 채널 '라 카사 데 로스 다저스'에 출연해 "사건 이후 내게 '함께 극복해 나아가자'고 말하더니, 선수단을 떠나자 내 험담을 하기 시작했다. 프런트는 선수, 코치진에게 나와 대화하지 말라고 지시를 내렸고, 사실이 아닌 내용을 언론에 유출했다"고 주장했다.

바우어는 신시내티 레즈 시절이던 2020년 내셔널리그 평균자책점 1위 및 사이영상을 차지했다. 그러나 이듬해 LA 다저스 이적 후 성폭행, 가정폭력, 아동 학대 규정 위반 등으로 구설수에 올랐고, 메이저리그 사무국으로부터 194경기 출전정지 징계를 받았다. 이후 바우어는 증거 불충분으로 기소되지 않았고, 민사 소송은 합의로 마무리 됐다. 다저스는 2023년 1월 바우어를 방출했다.

바우어는 이후 일본 프로야구 요코하마 디앤에이(DeNA) 베이스타스에 입단했으나, 시즌을 마친 뒤 SNS에 교통사고로 일본인 2명을 사망케 한 주일미군 석방을 지지하는 메시지를 올려 논란이 됐고 결국 일본을 떠났다. 멕시코리그에 진출했던 바우어는 지난해 요코하마로 복귀했으나, 21경기 133⅓이닝 4승10패, 평균자책점 4.51의 실망스런 성적을 남긴 채 재계약에 실패했다. 올 시즌을 앞두고 메이저리그 복귀를 타전했으나 이뤄지지 않았다.

사진출처=디아블로스 델 로호스 멕시코 구단 홈페이지

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지난 3월 독립리그 소속인 롱아일랜드 덕스에 합류한 바우어는 4월 27일 랭커스터 스토머스와의 7이닝제 더블헤더 1차전에 선발 등판해 84개의 공으로 무안타 1볼넷 무실점, 노히트노런 피칭을 기록했다. 지난달에는 멕시칸리그 소속 디아블로스 로호스 델 멕시코에 합류, 4경기 23⅔이닝을 던져 3승1패, 평균자책점 4.56을 기록 중이다.

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바우어는 다저스 프런트에 대해 "그들이 잘되길 바라는 마음 따윈 없다. 나를 끔찍하게 대했기 때문"이라며 "그런 팀에서 뛰지 말았어야 한다"고 분노를 재차 드러냈다. 그러면서도 "무키 베츠 만큼은 내 편이 되어 줬다. 당시에도 구단 관계자들에게 '바우어를 복귀시켜야 한다. 그는 죄가 없다'는 말을 해줬다. 그를 정말 존경한다"고 고마움을 드러내기도 했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com