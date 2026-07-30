'검투사 헬멧'이 대형 사고 막았지만...공포의 무기 돼버린 테일러 투심, 박동원 스윙 논란이 떠오른다

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 테일러가 사구 허용 후 LG 홍창기에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 김용 기자] 이렇게 다음 부상 위험 선수를 기다려야 하나.

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한동안 잠잠했던 NC 다이노스 테일러발 사구 공포 경고등이 다시 켜졌다.

KT 위즈는 30일 창원NC파크에서 열린 NC전에서 10대3 대승을 거뒀지만, 웃고만 있을 수 없었다. 베테랑 타자 허경민이 경기 도중 상대 선발 테일러의 공에 헤드샷을 맞고 병원에 실려갔기 때문이다.

머리에 맞아도 위험하지만 헬멧이 충격을 최소화시켜주면 불행 중 다행이다. 가장 위험한 건 빠른 공이 선수 얼굴 부위를 강타할 때다. 광대, 코, 치아 골절 등이 발생하면 정말 최악이다. 상상하기조차 싫은 일이 벌어지는 것이다. 선수 생명이 걸린 부상으로 이어질 수 있다.

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테일러의 빠른 147km 투심 패스트볼이 허경민의 얼굴쪽으로 향했다. 미처 피할 새도 없었다. 맞는 순간 최악의 상황이 발생할까 걱정될 정도. 천만다행인 건, 허경민의 검투사 헬멧 보호대가 공을 막아줬다. 헤드샷 걱정에 어느 새부터인가 몇몇 선수들이 '검투사 헬멧'이라고 불리우는 보호대를 차기 시작했는데, 이제는 리그 거의 대부분 선수들이 보호대를 붙인다. 두산 베어스 양의지 정도만 검투사 헬멧을 안 쓰는 선수인 듯.

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 3회초 허경민이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

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그 보호대가 막아줬어도, 허경민은 고통을 호소하며 병원에 실려갔다. 다행히 검진 결과는 단순 타박. 하지만 뇌진탕 증세인지 어지럼증이 있다고 한다.

문제는 테일러의 사구 공포가 다시 재현됐다는 것이다. 올시즌 NC 유니폼을 입고 KBO리그에 입성한 테일러. 리그를 호령했던 페디보다 더 좋은 구위를 갖춘 선수라고 해 기대를 모았다.

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하지만 시즌 초 사구 논란에 휘말렸다. 약간 스리쿼터 스타일의 테일러인데, 그러니 우타자 몸쪽으로 휘어져 들어가는 투심 패스트볼의 무브먼트가 상당히 심했다. 궤적이 위에서 아래로 꽂히면 횡적 움직임이 덜할텐데, 팔이 낮으니 우타자 몸쪽으로 급격하게 휘는 궤적이 형성됐다.

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문제는 제구가 조금 흔들리면, 곧바로 우타자 몸쪽으로 엄청난 위력의 무기가 날아간다는 것. 게다가 테일러는 150km 가까운 투심을 뿌리는 투수라 맞는 선수 입장에서는 충격이 엄청날 수밖에 없었다.

지난 4월 한 경기에서 SSG 랜더스 고명준과 조형우가 동시에 사구를 맞는 사고가 일어났다. 고명준은 손목 골절상으로 장기 이탈했고, 조형우는 몸통에 맞고 갈비뼈 골절은 아니었지만 엔트리에서 빠졌다. 얼마 안 돼서는 한화 이글스 노시환이 헤드샷을 맞고 말았다. 큰 부상이 아닌 게 천만다행.

30일 창원 NC파크에서 열린 NC와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 NC 테일러. 창원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.30/

이후 계속해서 우타자 투심 사구 사고가 발생했다. 테일러도 이에 부담을 느꼈는지, 몸쪽 투심 사용 비율을 줄였는데 문제는 경기력이 형편없어졌다는 것. 테일러도 일부러 맞히는 게 아닌데, 자신의 퍼포먼스가 약화되니 선수도 NC 이호준 감독도 골치가 아플 수밖에 없었다.

다시 몸쪽 투심을 사용하며 경기력을 끌어올렸는데, 잊을만 하니 허경민 헤드샷 사고가 터지고 말았다.

위에서 언급한 것처럼 테일러가 고의로 선수를 맞힌다면 모를까, 자신도 경기를 하는 와중에 어쩔 수 없는 일이라고 한다면 할 말이 없다. 하지만 선수가 다치는 일이 반복된다면 그것도 그냥 둘 수는 없다.

2019 KBO리그 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기가 17일 고척스카이돔에서 열렸다. 1회말 2사 1루 키움 박동원이 타석에서 내야땅볼을 치고 있다. 스윙시 계속되는 포수 가격으로 논란이 된 박동원은 결국 타석 위치를 앞으로 옮겼다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2019.08.17/

이전 박동원(LG) 논란이 생각난다. 박동원은 2019년 키움 히어로즈 시절 장타를 위해 스윙 반경을 넓히려 방망이를 더 세게 멀리 던지는 스윙을 했다. 컨택트가 되면 모르는데, 문제는 헛스윙이 될 때 박동원의 손에서 빠진 방망이가 포수의 뒷 머리 쪽을 강타하는 일이 반복됐다는 것이다. 정말 큰 부상을 야기할 수 있는 플레이였다. 고의가 아니더라도, 이는 박동원이 고쳐야 한다는 여론이 지배적이었고 결국 박동원은 타석 위치를 바꾸는 등 그 스윙을 수정했다. 규칙 위반은 아니었지만, 동업자 정신을 발휘해서였다. 정말 큰 사고를 방지하기 위함이기도 했다. 테일러 문제도 이 연장 선상에서 생각해볼 필요가 분명히 있다. 그냥 스치는 정도가 아니라, 타자 얼굴이나 몸에 정통으로 날아갈 정도로 제구를 잡지 못 한다면 이를 자제해야하는 게 맞을 수도 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com