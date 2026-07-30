'이런 선수가 왜 방출됐나' 오기 전 꼴찌 → 4위 기적이 일어났다

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 1사 만루 데이비슨이 2타점 2루타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 나유리 기자]그저 우연의 일치일까. 키움 히어로즈가 외국인 타자 효과를 톡톡히 보고있다. '이적생' 맷 데이비슨의 존재감이 확실하다.

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키움은 29일 잠실 LG 트윈스전에서 18대11로 대승을 거뒀다. 4시간이 넘는 엄청난 혈투였고, 양팀 합계 40개의 안타를 쏟아냈다. 특히 키움은 23개의 안타로 LG 마운드를 박살냈다. 4회말까지 키움이 5-7로 끌려가고 있었지만, 5회초 한 이닝에만 무려 9점을 내는 대단한 폭발력을 보여줬다.

대부분의 선발 타자들이 '멀티 히트'를 때려냈고, 1번타자 서건창은 무려 6타수 5안타라는 보기 드문 타격 기록을 만들어냈다. 3번타자로 나선 데이비슨 역시 5타수 3안타 3타점 2득점으로 맹활약을 했다.

데이비슨은 첫 타석에서 삼진으로 물러났지만, 2회초 2사 2,3루 찬스에서 내야 안타로 3루주자의 득점을 유도해냈다. 최초 판정은 1루 아웃이었지만, 비디오 판독 결과 세이프로 번복되면서 내야 안타가 인정됐다.

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5회에는 필승조 김진성을 무너뜨리는 만루 적시 2타점 2루타를 터뜨렸고, 6회에도 또 단타를 추가했다. 키움의 동반 대폭발 중심에 데이비슨이 있었다.

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영입 효과를 톡톡히 보고 있는 키움이다. 데이비슨은 지난달까지 NC 다이노스 유니폼을 입고있었지만, NC가 외국인 타자 교체를 결정하면서 자칫 은퇴 위기까지 몰려있었다. 더이상 불러주는 곳이 없다면 그대로 선수 인생이 끝날 수도 있다는 위기감이 존재했다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. NC에서 키움으로 이적한 맷 데이비슨이 경기를 준비하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

하지만 타선 강화를 고민하던 키움이 외국인 타자 2인 체제를 가동하기로 결정했고, 데이비슨이 키움 유니폼을 입게 됐다.

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데이비슨이 키움에 합류한 7월 들어, 팀 타선 성적이 눈에 띄게 좋아졌다. 물론 데이비슨 한명만의 역량은 아니겠지만, 시너지는 분명히 존재한다. 키움은 개막 후 6월까지 팀 타율 꼴찌(0.232)팀이었다. 하지만 7월에는 팀 타율이 2할8푼4리로 전체 4위까지 끌어올렸다. 리그 평균(0.278)을 훌쩍 넘는 성적이다.

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데이비슨 개인 성적도 상승했다. NC에서 방출되기 전까지 시즌 타율 2할9푼을 기록 중이었지만, 7월 월간 타율 3할3푼3리(66타수 22안타) 3홈런 15타점을 기록하면서 시즌 타율이 드디어 3할에 도달했다.

NC가 2년이 넘는 시간동안 팀 적응을 완벽하게 끝낸 데이비슨을 교체한 이유는 보다 더 확실한 카드를 찾기 위해서다. 홈런 생산력이 감소했고, 승리기여도가 상대적으로 적다고 생각했기 때문이다.

그러나 데이비슨은 이적 후 또다른 전성기를 열고있고, 키움은 대성공을 거뒀다. 그의 활약을 바라보는 NC의 심경이 복잡 미묘할듯 하다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com