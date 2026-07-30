"탐욕스러운 행보" 다저스, 스쿠발 영입전은 포기?…"없어도 우승 0순위야"

타릭 스쿠발. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "너무 비싼 대가를 지불해야 한다."

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메이저리그 트레이드 마감일(한국시각 8월4일)이 다가오는 가운데 '최대어' 타릭 스쿠발(디트로이트)의 행보가 여전히 뜨겁다. 스쿠발은 지난 2년간 아메리칸리그 사이영상을 수상한 리그 최고의 투수다.

월드시리즈 3연패에 도전하는 LA 다저스는 스쿠발 영입이 가장 가까운 구단으로 평가를 받고 있다. 최근 복수의 현지 매체들은 스쿠발의 다저스행을 분석하는 기사를 꾸준하게 전해왔다.

다저스 소식을 주로 전하는 '다저 블루'도 29일(한국시각) '디트로이트 타이거스가 트레이드 시장에 나올 수 있는 가운데 타릭 스쿠발이 MLB 트레이드 마감일의 최대 화두로 떠올랐다. 다저스는 스쿠발을 영입할 팀이 될 것이라는 예상이 지배적'이라며 '경쟁 구단은 내셔널리그 역사상 최초로 월드시리즈 3연패를 노리는 다저스가 탐욕스러운 행보를 보이며 스쿠발 트레이드에 올인할 것으로 예상하고 있다'고 전했다.

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많은 관심이 이어지고 있지만, 스쿠발의 다저스행은 점점 희박해지는 분위기다. 매체는 '다저스는 많은 사람들의 예상과 같은 방식으로 트레이드 마감일을 바라보지 않는 것으로 보인다'며 '현재 다저스에는 시급하게 메워야 할 뚜렷한 약점이 없으며, 이러한 상황 인식을 바탕으로 마감일에 임할 것'이라고 분석했다.

타릭 스쿠발. AP연합뉴스

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매체는 LA 타임스의 매디 리 기자의 말을 인용, '트레이드 마감일이 임박한 현재 상황에서 다저스는 스쿠발의 유력한 행선지가 아니다'라고 밝혔다.

내부 분위기도 전해지고 있다. 매체는 '구단 내부 사정에 정통한 관계자들에 따르면 다저스는 스쿠발 트레이드를 향해 움직이지 않고 있는 것으로 보인다'고 설명했다.

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다저스가 스쿠발을 영입한다면 확실한 선발 한 명을 보유하게 된다. 그러나 다저스는 이미 최고의 선발진을 보유하고 있다. 매체는 '다저스는 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 오타니 쇼헤이, 타일러 글래스나우로 구성된 로테이션으로 포스트시즌을 맞이할 것으로 예상하고 있다'고 했다.

야마모토 요시노부. AP연합뉴스

오타니 쇼헤이 AFP연합뉴스

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아직 100%의 전력은 아니다. 대부분의 투수가 부상으로 빠져있다. 특히 '투타 겸업'을 하다 최근 무릎 통증이 생겨 투수 등판을 멈춘 오타니는 9월말이나 돼야 복귀할 전망이다. 그러나 대체 자원도 있고, 포스트시즌까지는 시간이 충분하다는 판단이다.

매체는 '야마모토를 제외한 나머지 투수들은 모두 현재 부상 중이다. 다저스는 10월까지는 이들이 모두 준비될 것이라고 믿고 있다'며 '또한 누군가 준비되지 않을 경우를 대비해 저스틴 로블레스키를 보유하고 있고, 사사키 로키 역시 최근 긍정적인 과정을 거치며 상승세를 타고 있다'고 평가했다.

또다른 다저스 전문 매체 '다저스네이션'은 '글래스나우가 라이브BP를 소화하는 등 부상 복귀를 앞두고 있어 스쿠발을 영입해야 한다는 압박감이 줄어든다'고 분석하기도 했다.

타일러 글래스나우. AFP연합뉴스

29일까지 다저스는 67승40패로 2위 애리조나 다이아몬드백스(56승52패)에 11.5경기 차 앞선 내셔널리그 1위다. 대체 선발들이 어느정도 역할을 해주고 있어 출혈을 감수할 만큼, 급할 이유가 없다. 매체는 '디트로이트가 스쿠발의 대가로 젊은 선발 투수와 최상급 유망주를 요구하고 있다. 이는 좌완 스쿠발 없이도 여전히 월드시리즈 우승 0순위 팀이 지불하기에는 너무 비싼 대가'라며 '스쿠발이 우승 확률을 높여주겠지만, 그 비용을 감수할 만큼 충분한가라는 물음을 던지면 메이저리그 포스트시즌의 변수를 고려하면 그렇지 않을 것'이라고 했다.

다만, 완전히 문을 닫은 건 아니다. 매체는 '기존 투수 중 한 명에게 차질이 생기거나 의구심이 발생한다면 다저스의 계획은 바뀌고 스쿠발이 최우선 영입 대상이 될 가능성이 높다'고 바라봤다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com