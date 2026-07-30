2루에서 망부석 된 전병우…'박재현 아이스크림 캐치' 속 비밀, 삼성은 왜 비디오판독을 요청하지 않았을까[대구포커스]

7회 전병우 타구를 아이스크림 캐치를 하는 KIA 좌익수 박재현. 출처=SPOTV중계화면(티빙)

7회 전병우 타구를 아이스크림 캐치 한 직후의 후속장면. 글러브에서 반쯤 삐져나와 있던 공이 펜스에 먼저 닿았느냐 여부는 안타냐 아웃이냐를 가늠할 중요한 판단 근거였다.. 출처=SPOTV중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 전병우는 아쉬움에 2루를 떠나지 못했다.

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2루타가 호수비에 막힌 게 문제가 아니었다. 4-6으로 2점 차 추격하던 7회말 선두타자 2루타는 상대 투수와 수비진에 엄청난 압박이 될 수 있었다.

29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈전.

KIA가 삼성을 9대4로 제압하고 전날 패배를 설욕한 이날 최고 하이라이트는 8회초 벼락 같이 터진 김도영의 시즌 31호 쐐기 스리런 포였다.

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하지만 김도영의 한 방이 터지기 전, 삼성의 맹렬한 추격 기세를 차단한 '결정적 순간'이 있었다. 7회말 선두타자 전병우의 2루타성 타구를 아이스크림 슈퍼캐치로 막아낸 KIA 좌익수 박재현의 환상적인 호수비였다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 6회말 2사 1루 삼성 강민호 안타 때 전병우가 홈을 파고들고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

박재현에게 막힌 전병우의 선두타자 2루타

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삼성은 1회 6실점 이후 안정을 찾은 양창섭의 호투 속 5회 전병우의 솔로포, 6회 디아즈의 적시타, 이재현 투런포로 4-6까지 턱밑 추격에 성공했다.

7회말 좌완 이의리가 등판했다. 156㎞ 광속구로 위협했지만 전 타석에 추격의 홈런을 날린 선두타자 전병우의 배트는 가볍게 돌았다. 5구째 몸쪽 155㎞를 가볍게 중심에 맞혀 왼쪽 펜스 쪽으로 날렸다. 전력질주 타구를 쫓아간 박재현의 글러브 끝, 이른바 '아이스크림콘'처럼 가까스로 걸친 공은 펜스 충돌 속에서도 땅으로 떨어지지 않았다.

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전병우는 왜 2루에 멈춰 섰나? '펜스 접촉' 논란과 야구규칙

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이 과정에서 묘한 장면이 연출됐다.

전병우는 아웃 판정 이후에도 한참 동안 2루 베이스에 서서 덕아웃을 바라보며 아쉬움을 감추지 못했다. 박재현이 공을 잡고 글러브가 펜스에 닿는 순간 글러브에서 아이스크림 처럼 살짝 삐져나와 있던 공도 펜스에 닿았을 거라는 기대감. 벤치의 비디오 판독 신청을 기대하는 눈치였다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 6회말 롯데 손호영 안타성 타구를 KIA 좌익수 박재현이 잡아내고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

KBO 야구규칙에 따르면, 야수가 타구를 잡는 과정에서 글러브에 반쯤 걸친 공이 펜스나 바닥에 닿는 순간, 포구 실패로 간주해 '인플레이(안타)'로 판정된다.

박재현의 글러브 끝에 매달린 타구는 점프캐치 탄력과 관성에 의해 펜스 충돌 시 공이 펜스 표면에 접촉했을 가능성을 완전히 배제할 수 없는 애매한 각도였다.

삼성은 왜 비디오판독을 요청하지 않았을까?

만약 2루에서 살았다면 경기 흐름에 결정적인 영향을 줄 수 있는 중요한 타자주자.

결과론적으로 삼성은 전병우 아웃으로 1사 후 제구가 흔들리는 이의리를 상대로 볼넷 3개를 골라 2사 만루 기회를 잡아다.

만약 전병우의 타구가 선두타자 2루타가 됐다면 2점 차 승부는 크게 요동칠 수 있었다. 경기결과도 달라질 수 있었다.

하지만 삼성은 끝내 비디오판독을 신청하지 않았다.

확실한 반박 영상의 부재를 감안했을 가능성이 높다. 각도상 글러브에 가려져 '공이 펜스에 직접 닿았다'는 명확한 증거를 찾기 어렵다고 판단했을 수 있다. 원심을 뒤집을 확실한 화면이 없으면 최초의 '아웃' 판정은 번복되지 않는다. 이 경우 경기 막판 접전 상황 속 판독권을 잃게 되는 리스크를 고려했을 수 있다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회 만루 위기를 넘긴 KIA 이의리. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

경기 후 캐치 당사자인 박재현에게 경기 후 '혹시 공이 펜스에 닿지 않았느냐'고 묻자 그는 "만약 공이 펜스에 먼저 닿았다면 튀어 나가지 않았을까요? 들어가서 영상을 한번 돌려보겠습니다"라고 말했다.

순간적이고 긴박한 플레이 상황에서 야수 본인도 인지하기 힘든 미세한 판단의 영역이다. 박재현의 침착함과 끝까지 공을 놓치지 않은 집념의 수비를 먼저 칭찬해야 하는 이유다.

다만, 결정적인 승부처에서 아주 적은 번복 확률이라도 비디오 판독을 신청해봤더라면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는 장면이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com