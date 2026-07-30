곽도규 나비효과… 돌고 돌아 다시 선발로~ 데뷔전 방불케 한 강렬 존재감 "나 자신을 믿고 세게"

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 시라카와가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈의 외국인 투수 시라카와 케이쇼가 최근 부진을 딛고 반등의 신호탄을 쏘아 올리며 연패 탈출의 선봉에 섰다.

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KIA는 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 맞대결에서 1회초에만 6점을 뽑아낸 타선의 폭발력과 8회 김도영의 쐐기 스리런 포, 그리고 선발 시라카와의 호투를 앞세워 9대4 완승을 거두었다.

갑작스러운 부상이 부른 '선발 우지', 기회를 반전으로 바꾸다

원래 이날 경기 KIA의 선발 마운드에는 일본에 다녀온 뒤 제구가 안정되고 있는 좌완 이의리가 오를 예정이었다.

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하지만 팀의 핵심 좌완 불펜 곽도규가 부상으로 이탈하고, 김범수마저 1군 엔트리에서 말소되면서 KIA 좌완 불펜진에는 비상이 걸렸다.

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 곽도규가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

결국 이범호 감독은 이의리를 좌완 필승조로 두는 승부수를 던졌다. 이날 선발 중책은 다시 시라카와에게 돌아갔다. 돌고 돌아 다시 잡은 선발 기회. 벼랑 끝 등판에서 시라카와는 반전드라마를 썼다. 기대 이상의 피칭으로 응답했다.

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이날 시라카와는 5이닝 동안 101개의 공을 던지며 3피안타 3볼넷 5탈삼진 1실점으로 삼성 타선을 억제했다. 최고 151km에 달하는 강력한 직구와 함께 전매특허인 포크볼, 슬라이더를 예리하게 섞어 전날 올러까지 무러뜨린 삼성의 강타선을 효과적으로 막아냈다. 최근 2연패의 사슬을 끊어낸 시라카와는 지난 6월 4일 롯데전(KIA 데뷔전) 이후 53일 만에 시즌 2번째 선발승이자 시즌 3승째를 안았다.

양현종의 기립박수를 이끌어낸 눈부신 호투였다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와를 향해 박수를 보낸 양현종. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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"나 자신을 믿자" 자신감 회복이 만든 151 광속구, 볼끝이 달랐다

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시라카와는 경기 후 "오늘 경기는 무조건 '나 자신을 믿고 던지자' 하나만 생각했다. 그동안 성적이 좋지 못했기 때문에 경기 전 감독님, 코칭스태프와 많은 미팅을 했고, 동료 선수들도 '네 공이 좋으니 자신을 믿고 던지라'는 조언을 많이 해줬다. 그 조언들을 가슴에 새기고 던진 게 좋은 결과로 이어졌다"고 설명했다.

최근 결과가 안 나오면서 스스로 장점이라 생각했던 속구에 대한 자신감이 뚝 떨어져 있던 것이 가장 큰 걸림돌이었다. 그러나 이날은 달랐다. 1회부터 피하지 않고 전력투구로 맞섰다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 시라카와가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

시라카와는 "내 원래 장점이 속구라고 생각했는데 최근엔 자신감이 떨어져 있었다. 하지만 주변의 조언을 믿고 오늘 경기에서는 직구를 자신 있게 꽂아 넣은 것이 주효했다"며 "오늘 1군에 복귀한 포수 (김)태군이 형과의 호흡도 정말 좋았고, 태군 형이 내는 사인을 100% 믿고 던졌다"고 공을 돌렸다.

마운드 공백이라는 위기 속에서 KIA 데뷔전 못지않은 존재감을 발휘한 시라카와.

최근 선발투수들의 집단 부진으로 힘겨운 순위 싸움을 이어가고 있는 KIA 마운드에 큰 힘이 될 전망이다. 안 바꾸길 참 잘했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com