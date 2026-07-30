'행운의 출루 → 3타점 폭발' 이정후 3G 연속 안타 신바람…SF, MIL 16:3 대파

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 맹활약으로 팀 대승에 일조했다.

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이정후는 30일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 펼쳐진 밀워키 브루어스전에 5번 타자-우익수로 출전해 6타수 2안타 3타점 1득점을 기록했다. 이날 안타로 이정후는 최근 3경기 연속 안타 상승세를 이어갔다. 시즌 타율은 0.302(371타수 112안타) 6홈런 40타점 6도루, 출루율 0.335, 장타율 0.434, OPS(출루율+장타율) 0.769가 됐다.

이날 밀워키 선발은 2022~2023년 KIA 타이거즈에서 활약했던 토마스 파노니. 0-0이던 2히말 선두 타자로 나선 이정후는 바깥쪽으로 들어온 79.5마일 슬라이더에 배트를 내밀었다. 뜬공에 그치는 듯 했지만, 밀워키 중견수 개럿 미첼이 포구 실책을 했고, 이정후는 2루까지 진루하는 데 성공했다. 이어진 타석에서 윌리 아다메스가 볼넷 출루했고, 다니엘 수색이 스리런포를 치면서 이정후는 선취 득점을 올렸다.

샌프란시스코 선발 로간 웹이 3회초 1점을 내준 가운데, 이정후는 3회말 2사 주자 없는 가운데 유격수 땅볼로 물러났다. 웹이 4회초 1점을 더 내주면서 3-2가 됐고, 이정후는 5회말 밀워키 불펜 채트 패트릭을 상대로 2사 1, 2루에서 타석에 섰지만 2루수 땅볼로 물러났다.

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샌프란시스코는 6회말 밀워키 애런 애쉬비를 상대로 아다메스의 사구, 수색과 헤수스 로드리게스의 연속 볼넷으로 잡은 무사 만루 찬스에서 크리스티안 코스, 루이스 아라에즈의 연속 적시타로 2점을 뽑았다. 브라이스 앨드리지가 삼진으로 물러났으나, 1사 만루에서 엘리엇 라모스가 2타점 적시타를 치면서 7-2를 만들었다. 라파엘 데버스 타석 때 야수 선택으로 1점을 더 추가한 가운데, 밀워키는 애쉬비를 내리고 브라이스 윌슨을 구원 등판시켰다. 하지만 이정후는 1사 1, 2루 1B1S에서 우익수 방면 2타점 2루타를 만들면서 샌프란시스코의 7득점 빅이닝을 완성했다.

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이정후는 12-3이 된 7회말 2사 1, 3루에서 좌전 적시타를 날리면서 타점을 추가했다. 샌프란시스코는 8회말 수색의 홈런을 포함, 또 다시 3득점 하면서 16대3으로 대승했다. 웹은 6이닝 5안타 1볼넷 4탈삼진 2실점으로 시즌 6승(7패)에 성공했고, 파노니는 3이닝 3안타(1홈런) 2볼넷 2탈삼진 3실점으로 패전 투수가 됐다.

이날 승리로 샌프란시스코의 시즌 전적은 46승62패가 됐고, 내셔널리그 서부지구 4위 자리를 유지했다. 밀워키는 67승41패로 내셔널리그 중부지구 선두 자리를 유지했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com