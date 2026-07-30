이게 다 오타니 때문? 다저스, 스쿠벌 영입 올인? ESPN 파산 "다른 팀 체념했다"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 결국 오타니 쇼헤이 부재가 태릭 스쿠벌 영입으로 연결되는 걸까.

Advertisement

LA 다저스가 트레이드 마감일 전 스쿠벌을 데려올 것이라는 관측이 제기됐다. ESPN의 제프 파산은 30일(한국시각) '현장에서는 디트로이트가 트레이드 마감일 전 스쿠벌을 트레이드할 것으로 보고 있으며, 많은 이들은 다저스가 최유력 후보라 보고 있다'고 전했다. 이어 '많은 이들이 밀워키 브루어스, 탬파베이 레이스, 애틀랜타 브레이브스가 트레이드 경쟁을 할 거라 여기지만, 결국 다저스가 데려갈 것이라고 체념하는 분위기'라고 덧붙였다.

스쿠벌은 30일 볼티모어 오리올스전에서 6⅔이닝 4안타 1볼넷 6탈삼진 3실점을 기록했다. 미국 현지에선 이 경기가 스쿠벌이 디트로이트 유니폼을 입고 뛰는 마지막 경기가 될 가능성이 높다고 내다봤다. 디트로이트가 장기 계약 제안을 망설이는 사이 올 시즌을 앞두고 스쿠벌과 연봉 조정 신청까지 가는 등 이미 '돌아올 수 없는 강'을 건넜다는 게 이유다. 스쿠벌이 올 시즌을 마치고 FA 자격을 얻는 만큼, 트레이드를 통해 반대급부를 챙겨 손실을 최소화하는 데 초점을 맞출 것으로 내다보고 있다.

이런 스쿠벌을 두고 일찌감치 트레이드 가능성이 제기돼 왔다. 하지만 다저스의 관심은 의외라는 반응. 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 부상 복귀를 앞두고 있는 상황에서 스쿠벌을 데려오기 위해 유망주를 내줄 것인지에 대해 물음표가 붙어 왔다.

UPI연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

하지만 뜻밖의 변수가 나타났다. 무릎 부상을 한 오타니 쇼헤이가 불펜 투구 도중 다시 통증을 느꼈다. 이에 다저스는 당분간 오타니를 마운드에 세우지 않기로 했다. 미국, 일본 언론들은 오타니가 무릎 뿐만 아니라 이두근에도 통증을 느끼고 있다는 소식까지 전해졌다. 선발진의 한 축인 오타니가 빠진다면 그 자리를 채워야 하는 가운데, 다저스의 시선이 스쿠벌 쪽으로 옮겨가는 모양새다.

Advertisement

디애슬레틱의 켄 로젠탈은 '여러 팀이 플레이오프 진출을 노리는 디트로이트를 존중하는 차원에서 스쿠벌에 대한 문의를 자제해왔다'며 '하지만 디트로이트가 최근 3연패를 당하자 다저스, 탬파베이, 밀워키, 애틀랜타, 뉴욕 양키스 등이 전화를 걸 계획을 세웠다'고 전했다.

2년 연속 월드시리즈를 제패한 다저스는 팜 유망주도 풍부한 팀으로 꼽힌다. 디트로이트의 입맛에 맞는 반대 급부를 제공할 수 있는 팀은 사실상 다저스가 유일하다는 평가도 뒤따랐다.

Advertisement

스쿠벌 트레이드가 성사된다면 다저스의 월드시리즈 3연패 목표에도 한층 힘이 실릴 전망. 현재 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 에밋 시언, 저스틴 로블레스키가 선발 로테이션을 지키는 가운데 부상에서 복귀하는 스넬과 글래스나우에 스쿠벌까지 가세한다면 메이저리그 최강의 선발진이 완성된다. 오타니가 선발진에서 빠져도 오히려 강력한 마운드를 구축할 수 있다는 점에서 데이브 로버츠 감독과 다저스 프런트 모두 웃음을 머금을 수밖에 없다.

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com